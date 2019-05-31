آل الشدادي.. فاكهة رمضانية مكتوم بن راشد

المصدر: دبي- فائز بجبوج

تميزت بطولة سباعيات مكتوم بن راشد الكروية الرمضانية، على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بمشاركات إيجابية للعديد من الأسر الإماراتية، وفي مقدمها جاءت عائلة «الشدادي» فاكهة البطولة.

حيث حرص الوالد عمر أحمد الشدادي، على الوجود بصورة مستمرة في البطولة، لمتابعة أبنائه اللاعب الدولي السابق محمد عمر، وشقيقه حمدان عمر ناشئ الوصل، وأحمد عمر مدرب فريق خلف الحبتور.

كما شاركت الأسرة ببعض العناصر النسائية في الحدث، أنيسة عمر الشدادي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، مسؤولة اللجنة النسائية بالاتحاد، وشقيقتها الأصغر حصة عمر لاعبة الوصل ومنتخب سيدات الكرة الطائرة، تلك الظاهرة لفتت الأنظار بشدة، لتلك الأسرة الرياضية الحريصة منذ الصغر على تنشئة أبنائها على حب الرياضة بمختلف منافساتها.