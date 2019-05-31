«خورفكان» يضم البارود والمازمي وحميد يقترب

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تعاقد مجلس إدارة نادي خورفكان لمدة موسم واحد مع الثنائي مانع البارود لاعب اتحاد كلباء، وعلي المازمي لاعب شباب الأهلي والنصر الأسبق، وتم التوقيع على العقد بحضور عبد العزيز النعيمي رئيس مجلس الإدارة ونائبه عثمان النقبي، من جانبه، أكد النعيمي، أن انضمام اللاعبين يعد مكسباً كبيراً للفريق الأول، حيث يعول عليهما المدير الفني في دعم تشكيلة الفريق بدوري الخليج العربي الموسم المقبل.

على جانب أخر، اقترب حميد عباس لاعب خط الوسط بنادي الوصل من الانتقال للعب ضمن صفوف خورفكان انطلاقاً من الموسم المقبل، وعلم «البيان الرياضي» أن إدارة الوصل في طريقها لتجديد عقد كل من: حمد البلوشي وعبد الرحمن علي.