منتخب الجزائر جاهز لأفريقيا بـ 22 محترفاً

المصدر: الجزائر - د ب أ

كشف جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، أمس، عن قائمة الـ 23 لاعباً المعنيين بالمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. وضمت القائمة 22 لاعباً محترفاً، ولاعباً واحداً من الدوري الجزائري، وهو هشام بوداوي، لاعب نادي أتلتيك بارادو.

وجدد بلماضي، الثقة في المهاجم إسلام سليماني، رغم ابتعاده عن المنافسة لفترة طويلة، بقرار من الجهاز الفني لنادي فناربخشة التركي. وجاء اختيار سليماني، الذي يعد أفضل هداف للمنتخب الجزائري، لتعويض إسحاق بلفوضيل، مهاجم نادي هوفنهايم المصاب.

في المقابل، خرج من القائمة سفير تايدر، لاعب وسط نادي امباكت مونتريال الكندي، ونبيل بن طالب، لاعب شالكه الألماني، لخيارات فنية بحتة.

كما جدد بلماضي، الثقة في نجوم الفريق رياض محرز (مانشستر سيتي)، سفيان فيجولي (جالطة سراي التركي)، ياسين براهيمي (بورتو البرتغالي)، يوسف عطال (نيس الفرنسي)، عيسى ماندي (بيتيس الإسباني)، بغداد بونجاح (السد القطري).