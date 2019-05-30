محمد سيف ثاني صفقات الظفرة الصيفية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أعلن الظفرة رسمياً عن تعاقده مع المدافع الأيسر محمد سيف راشد «26 عاماً» قادماً من دبا في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، ليكون ثاني صفقات الفرسان الصيفية بعد القادم من النصر المدافع مسعود سليمان.

ويعمل الظفرة بهدوء لدعم صفوف الفريق بالمزيد من العناصر المتميزة في الفترة المقبلة، حسب التقرير الفني الذي قدمه المدرب الصربي رازوفيتش لإدارة النادي عن احتياجات الفريق من اللاعبين، كما تفاضل الإدارة بين عدد من السير الذاتية للاعبين الأجانب، للتعاقد مع 3 عناصر بدلاً عن لاعبين كما كان مخططاً في وقت سابق، نسبة لانتهاء فترة إعارة البرازيلي دوس سانتوس، إلى جانب إنهاء التعاقد مع المدافع أمين عطوشي، إضافة إلى رحيل نيكولاس ميليسي لاعب المحور الذي تقدمت عدة أندية بطلب التعاقد معه من داخل وخارج الدولة، لكن إدارة النادي مازالت تدرس العروض المقدمة للبت فيها لاحقاً بعد تجهيز البديل، على أن ينال البرازيلي ديجو فرصة المواصلة بعد المستوى المتميز الذي قدمه في الموسم المنصرم قبل تعرضه للإصابة بتمزق في الأنكل التي أبعدته قبل شهرين من إكمال مباريات الدوري.

كما تسعى الإدارة للتعاقد مع عدد من اللاعبين الصغار للتعاقد معهم في فئة المقيمين بعد تألقهم في بطولة حمدان بن زايد الرمضانية لكرة القدم، والذين تم ترشيحهم بواسطة الفنيين من أبناء النادي، لكن الإدارة تركت القرار الأخير للمدرب الصربي.

طموح

بدوره، أكد أحمد عمران القبيسي نائب رئيس شركة كرة القدم بالظفرة، أن وصول الفريق إلى نهائي كأس رئيس الدولة مؤخراً ونيله الوصافة، رفع سقف طموح أبناء النادي الذين ينظرون إلى تحقيق الأفضل في الموسم الجديد، ذاكراً أن ذلك يمنحهم دافعاً كبيراً لتجويد العمل ودعم الفريق بعناصر تكون على قدر الطموح والتحدي.

مشيداً بمجهود اللاعبين والجهاز الفني في الموسم المنصرم، وقال: «إن الفريق قدم مستويات جيدة ولكنه كان يمكن أن يصل إلى مركز أفضل من العاشر في روليت الدوري». وأضاف: «هدفنا كان بلوغ الترتيب الخامس أو السادس، لكن ظروف الإصابات أثرت على نتائجنا الأخيرة، وبإذن الله، سيعود الفريق بشكل أقوى في النسخة المقبلة ليحقق مركزاً متقدماً».