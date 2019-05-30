27 هدفاً تتوّج تيغالي هدافاً لدورينا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توّج عبدالحميد المستكي، عضو المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين، رئيس اللجنة الفنية، لاعب فريق الوحدة سباستيان تيغالي بجائزة هداف دوري الخليج العربي عقب مباراة فريقه أمام العين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المسابقة.

وحصل تيغالي على لقب الهداف بعد أن سجل 27 هدفاً في المسابقة دوري الخليج العربي، فيما ذهبت جائزة هداف دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً للاعب بني ياس أحمد شحدة أبوناموس، الذي حقق اللقب بتسجيله 18 هدفاً في المسابقة.

كما توج رئيس اللجنة الفنية بلجنة دوري المحترفين فريق العين بدرع دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، حيث فاز العين باللقب للمرة السابعة في تاريخه برصيد 58 نقطة، فيما حل الوحدة في المركز الثاني بـ 50 نقطة، ثم شباب الأهلي في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.