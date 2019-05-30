فرنانديز: استفاقة النصر جاءت متأخرة

المصدر: دبي-عدنان الغـربي

أكد التشيلي روني فرنانديز لاعب النصر، أن استفاقة فريقه في دوري الخليج العربي جاءت متأخرة وأن الوقت لم يكن كافياً لتحقيق مركز أفضل من الثامن، موضحاً أن العميد لم يخسر إلا في مباراة واحدة من الجولات الثماني الأخيرة، وهو ما يؤكد أنه كان يستحق مركزاً أفضل في الدوري لولا الانطلاقة المتعثرة في الموسم، وقال في تصريحات خاصة للبيان الرياضي: نحن كلاعبين لسنا راضين بهذا المركز، وندرك جيداً أن النصر كان قادراً على المنافسة على مركز متقدم ضمن الأربعة الأوائل، والمستوى الذي ظهرنا عليه في نهاية الدوري دليل على ذلك، وأتمنى أن يحقق الفريق نتائج أفضل في الموسم المقبل.

وعبر فرنانديز عن عدم رضاه لما قدمه للنصر طيلة فترة إعارته من الفيحاء السعودي خلال المرحلة الثانية من الموسم، مشيراً إلى أنه لن يغار سعيداً بسبب عدم تحقيق الهدف الذي جاء من أجله وهو مساعدة الفريق على الفوز بأحد الألقاب التي كان ينافس عليها.

جدارة

وقال: أملك أكثر مما قدمته مع الفريق ولن أغادر سعيداً لأننا لم نحقق شيئاً، كان بإمكاننا الفوز بأحد الألقاب أو الـتأهل إلى دوري أبطال آسيا لكننا خسرنا كل هذه الفرص، أعرف إمكانياتي ونوعية الكرة التي ألعبها، لدي الأفضل وتمنيت المزيد من الوقت حتى أؤكد جدارتي باللعب في النصر. وأضاف: حاولت أن أقدم أفضل ما عندي، البداية كانت صعبة للغاية، واحتجت للمزيد من الوقت للتأقلم مع الفريق ومع عقلية اللاعبين، لم نكن محظوظين في بعض المباريات، ولكن في الجولات الأخيرة أظهرنا أن النصر فريق مقاتل وفرضنا أسلوبنا وطريقتنا على المنافسين.

مستوى

وعن سرّ ظهوره بمستوى أفضل مع المدرب البرازيلي كايو زاناردي عكس الأسباني بينات سان خوسيه رغم أن الأخير دربه سابقاً بفريق بوليفار البوليفي، أوضح فرنانديز أنه لم يلعب خلال فترة بينات في مركزه المفضل (رأس حربة) بل على الجهة اليسرى في الهجوم ولكن كايو مكنه من ذلك خصوصا أثناء الإصابة التي تعرض لها زميله الأسباني نيغريدو، وقال: أحاول أن أظهر بأداء يليق بي وبفريقي، ولكن التأقلم مع تغيير المركز يكون صعباً ويحتاج إلى الوقت.

فارق

وعن مستقبله الكروي، قال فرنانديز: كما يعلم الجميع تجربتي انتهت مع النصر في الجولة الأخيرة أمام الجزيرة، وسأغادر إلى التشيلي لقضاء إجازة الصيف ثم سأعود لفريقي الفيحاء الذي أرتبط معه بعقد لمدة عامين، ولكن أتمنى أن أجد عرضاً للاستمرار في دوري الخليج العربي.

وعن الفارق بين الدوريين السعودي والإماراتي قال فرنانديز: هناك فرق شاسع بين الدوريين من الناحية الفنية لأن الدوري السعودي يضم 8 لاعبين أجانب بكل فريق والمنافسة أقوى بكثير عن الدوري الإماراتي.

ذكرى

وعن الهدف الجميل الذي سجله في شباك أرسنال في المباراة الودية التي جمعته بالنصر في إطار تدشين استاد آل مكتوم أبريل الماضي وانتهت لصالح المدفعجية 3-2، قال فرنانديز: كان هدفاً رائعاً، وسيظل ذكرى جميلة في حياتي ولكن لا قيمة له لأنه جاء في مباراة ودية، كان من الأفضل بالنسبة لي تسجيل هدف مثله في مباريات الدوري أو في الكأس.

ترشيح

رشّح روني فرنانديز، منتخب البرازيل للتتويج بلقب كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل في الفترة ما بين 15 يونيو و7 يوليو المقبلين، مؤكداً أن منتخب السامبا الأكثر تطوراً من بين المنتخبات المشاركة في النسخة الجديدة للبطولة، فيما قلل من حظوظ منتخب بلاده في الوصول إلى الأدوار المتقدمة، بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها.