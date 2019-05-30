محاضرة حول تطوير مهارات وقدرات اللاعبين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قدم أحمد عبدالكريم رئيس شعبة إدارة الجلسات الأسرية في محاكم دبي، محاضرة توعوية للاعبي نادي الوصل، تحت عمر 14 سنة، في مقر نادي الوصل، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين محاكم دبي ومجلس دبي الرياضي فيما يخص الجانب التوعوي للمراحل السنية لدى الأندية الرياضية في إمارة دبي.

حيث أشار أحمد عبدالكريم إلى أن الهدف من المحاضرة بناء وتطوير مهارات وقدرات اللاعبين، وتحفيزهم على النجاح والعيش كأبطال، وتعزيز وترسيخ الجانب السلوكي لديهم، بحيث يتمتعون بالقيم والأخلاقيات الحسنة والروح الرياضية العالية.

كما حضر موسى غانم مدير إدارة الأحوال الشخصية، وقام بالاجتماع مع مدير أكاديمية نادي الوصل لكرة القدم محمد علي محبوب والتنسيق معه حول الفعاليات والمبادرات القادمة.