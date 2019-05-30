أدنوك بطلاً لخماسيات الكرة في ختام «زايد الرياضية»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

احتفظ فريق أدنوك بلقب خماسيات كرة قدم الصالات المفتوحة للرجال ضمن بطولة زايد الرياضية، للمرة الرابعة على التوالي، والثامنة في تاريخه، بعد تغلبه في النهائي على فريق شرطة أبوظبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما نال فريق بن حمودة المركز الثالث، بعد فوزه على فريق الدكتور فراس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة تحديد المركز الثالث.

وأسدل الستار مساء أول من أمس على بطولة زايد الرياضية، التي نظمها نادي ضباط القوات المسلحة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، في نسختها الثالثة والعشرين، بمشاركة نحو 3000 رياضي ورياضية في 16 لعبة ومسابقة مختلفة، أقيمت على مدار 25 يوماً.

حضور

وحضر ختام البطولة الذي أقيم بملعب الخيمة الرمضانية، وشارك في مراسم التتويج، محمد هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، وعبد الله السويدي المدير التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، وأحمد القبيسي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.

وتوج فريق أدنوك بالميداليات الذهبية وجائزة المركز الأول وقدرها 85 ألف درهم، وفريق شرطة أبوظبي بالميداليات الفضية وجائزة المركز الثاني وقدرها 50 ألف درهم، فيما توج فريق بن حمودة بالميداليات البرونزية وجائزة المركز الثالث وقدرها 35 ألف درهم.

ونجح فريق أدنوك في التفوق في المباراة النهائية للمرة الرابعة على التوالي وبسط نفوذه على مجريات اللقاء منذ البداية، إذ أنهى الشوط الأول لمصلحته بهدف سجله نجم الفريق سفيان المسرار.

وفي الشوط الثاني واصل فريق أدنوك تألقه وسجل الهدف الثاني عن طريق عبد اللطيف، قبل أن يعود سفيان المسرار ويضمن نتيجة المباراة بتسجيله الهدف الثالث، وحاول بعدها فريق شرطة أبوظبي تقليص الفارق وكثف من هجومه ونجح بالفعل في تسجيل هدف عن طريق اللاعب يونس أحمد، قبل أن يتخلى الفريق عن حذره ودفع بلاعب زائد مكان حارس المرمى لمساعدة زملائه على العودة في النتيجة إلا أن محاولات الفريق لم يكتب لها النجاح لتنتهي المباراة بفوز أدنوك بثلاثية.

مراكز

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، حقق فريق بن حمودة فوزاً صعباً على فريق الدكتور فراس، إذ أحرز لفريق بن حمودة المعتز بالله وإسلام شعيب وعصام علاء، فيما سجل هدفي الدكتور فراس نجم وقائد الفريق محمد بيرومي.

من جانبه أكد الفريق (م) محمد هلال الكعبي رئيس مجلس إدارة نادي ضباط القوات المسلحة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أن النسخة الثالثة والعشرين حققت نجاحاً باهراً، لتؤكد على تميزها وتفردها، استمراراً للنجاحات التي حققتها طوال 23 سنة، مشيرة إلى أن البطولة هذا العام جاءت تماشياً مع عام التسامح.

وثمن الكعبي الرعاية المتواصلة والدعم الكبير الذي أولاه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، لمسيرة البطولة والذي كان له أكبر الأثر في النجاحات غير المسبوقة التي حققتها طوال سنوات طويلة، وأهم أسباب نجاح البطولة، بالإضافة إلى سعي اللجنة المنظمة على التميز ووضع بصمة جديدة في كل نسخة، مشيراً إلى أن البطولة اكتسبت مكانة كبيرة في المنطقة بفضل دورها الرائد في دعم الحركة الرياضية والمنتخبات الوطنية لمختلف الألعاب، خصوصاً وأنها شهدت مشاركة آلاف الرياضيين، فضلاً عن مشاركة أصحاب الهمم وفق رؤية القيادة الرشيدة.

ووجه الكعبي الشكر والتقدير إلى الشركاء والداعمين وكل من أسهم في دعم وإنجاح البطولة واستمرارها على مدار 23 عاماً، وبالأخص الشركات الراعية والشركاء الاستراتيجيين، فضلاً عن وسائل الإعلام التي قامت بدور كبير لإنجاح الحدث.

كما وجه الشكر إلى جميع أعضاء اللجنة المنظمة واللجان الفرعية على الجهود الكبيرة التي قاموا بها في سبيل إخراج البطولة بالشكل اللائق والذي اعتاد تقديمه نادي ضباط القوات المسلحة، لافتاً إلى أن النادي سيسعى إلى مواصلة تميزه في النسخ المقبلة.

إثراء

أشاد محمد هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم ببطولة زايد الرياضية ودورها في إثراء النشاط الرياضي خلال شهر رمضان الكريم، واعتبر أن بطولة هذا العام التي نظمت باسم بطولة زايد الرياضية جاءت متميزة في كل تفاصيلها خاصة وأنها تحت شعار عام التسامح مما أضاف للحدث قيمة كبيرة، كما أن الرعاية الكريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للبطولة أكدت نجاحها قبل انطلاقتها.