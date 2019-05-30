غداً إسدال الستار على خماسيات «التسامح» بالعين

المصدر: العين - البيان الرياضي

صعد فريق شرطة العين، كوصيف للمجموعة الثانية لمواجهة فريق فندق سيتي سيزن متصدر المجموعة الأولى، وذلك بعد تعادله 2-2 مع الجمعية الأردنية أول من أمس في منافسات خماسيات كرة القدم ضمن دورة التسامح الرياضية برعاية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان بصالة نادي العين، وهو التعادل الأول منذ انطلاق البطولة، فيما يلتقي فريق الجالية المغربية أول المجموعة الثانية مع شركة الريس للمقاولات ثاني المجموعة الأولى، وينتظر أن يكون طرفا النهائي قد تحددا في ساعة متأخرة من مساء أمس.

النهائي

ستقام غدا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وتعقبها في نفس الأمسية المباراة النهائية، فيما أكد محمد شامس رئيس لجنة خماسيات كرة القدم، أن دورة التسامح الرياضية جسدت الشعار الذي تحمله في مسماها، وحققت الأهداف التي انطلقت من أجلها والمتمثلة في إرساء قيم التسامح والتآلف والتعارف ما بين المواطنين والمقيمين من الجاليات المختلفة بجانب التحلي بالروح العالية والمنافسة الرياضية الشريفة.

وقال في تصريحات صحافية: أعتقد أن الدورة أفرزت مستويات عالية من الناحية الفنية للعديد من الفرق المشاركة مثل الجالية المغربية وفندق سيتي سيزن والجمعية الأردنية وشركة الريس للمقاولات، لافتا إلى أن هناك فرقاً شاركت في البطولة السابقة وأخرى تظهر لأول مرة وكان لها دور بارز في رفع وتيرة المنافسة من خلال وجود لاعبين تخصصوا في اللعب بمساحات صغيرة على مستوى المواطنين أو من الجاليات المقيمة، وهو ما يؤكد بأننا موعودون بمباريات ساخنة في دور الأربعة.

وأضاف: من مكاسب البطولة اكتشاف خامات جيدة من اللاعبين ومواهب تبشر بمستقبل واعد بالإضافة إلى التنافس الرياضي ويتمثل في النواحي الثقافية والاجتماعية واكتساب خبرات جديدة لكل اللجان العاملة فيها. وأكد شامس، أن اللجنة العليا قامت بتوفير كافة الاحتياجات للفرق المشاركة بتوجيهات ودعم الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، راعي البطولة، متمنياً ان تأتي المباراة النهائية مشرفة تليق بليلة التتويج في ختام البطولة.