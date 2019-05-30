الرميثي: الوحدة يستعد للموسم الجديد بشكل مختلف

المصدر: أبوظبي ــ محمد صادق

وصف أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، موسم العنابي بـ «المتناقض»، في ظل ما حققه الفريق في بداية الموسم بحصوله على كأس السوبر، ثم تراجعه بعد ذلك في البطولات المحلية، وتقديمه مستوى لافت في دوري أبطال آسيا، وتأهل الفريق كأول مجموعته إلى دور الستة عشر، وإنهاء الموسم في المركز الثالث، والتأهل إلى البطولة القارية الموسم المقبل، مشدداً على أن استعدادات الوحدة للموسم المقبل، ستكون مختلفة ومبكرة عن المواسم السابقة، من أجل إعداد الفريق بأفضل صورة ممكنة للمنافسة على جميع البطولات الموسم المقبل.

وقال الرميثي في تصريحاته حول الموسم المنقضي: «للمرة الأولى أشعر بالمتناقضات في نتائج ومستوى الوحدة خلال موسم واحد، فقد بدأنا الموسم بشكل جيد للغاية، وفزنا ببطولة كأس السوبر، ثم تعرضنا لإخفاقات مستمرة على المستوى المحلي، وابتعدنا عن المنافسة في الدوري، وخسرنا كأس الخليج العربي، وخرجنا من كأس رئيس الدولة، ثم بعدها تألق الفريق في دوري أبطال آسيا، واحتل صدارة مجموعته وتأهل إلى دور الستة عشر، ثم إنهاء الموسم بشكل قوي، وضمان بطاقة التأهل المباشر إلى الآسيوية الموسم المقبل».

طموح

وأضاف: "كل هذه متناقضات، ولكن إذا سألني أحد هل هذا طموح الوحدة، فالطبع لا، ولا يتناسب مع طموحات النادي وإمكاناته وجماهيره، والفريق الذي يسعى للمنافسة على البطولات، يجب أن يتحلى بثبات المستوى، وبالفكر والعمل الاحترافي من الجميع، وفي مقدمهم اللاعبون، والرسالة التي نريد إيصالها للاعبين قبل الموسم الجديد، ضرورة التحلي بالفكر الاحترافي، والثبات حتى لا يتكرر ما حدث مع الفريق الموسم الأخير، فلا يمكن أن نقبل محطات يظهر خلالها اللاعب مرة فوق ومرة تحت، وبمستوى متذبذب، لأن هذا المستوى لا يمنح بطولة، خصوصاً الدوري، وبالتالي، لا بد من ثبات المستوى والعطاء بنفس جهد طوال الموسم".

واجب

وتابع: "أعتقد أنه لكان للوحدة كلمة في الموسم المنصرم، لو قام الجميع بواجبه كما يجب، ولفزنا بأكثر من بطولة، فما حدث ليس طموحنا، ولو كنا فزنا ببطولة كأس الخليج العربي، أعتقد لتغيرت الأمور بعد ذلك في كأس رئيس الدولة، التي خرجنا منها بشكل درامي، وبطريقة غير مقبولة على الإطلاق، بعد خسارتنا بسداسية أمام دبا الفجيرة، ولذلك سيكون الاستعداد للموسم المقبل في وقت مبكر، أواخر يونيو المقبل، وبشكل مختلف، لتوفير أفضل إعداد للفريق خلال المعسكر الخارجي في هولندا أو النمسا، خاصة أن الفريق سيستهل الموسم مبكراً، بخوض مباراتي دور الستة عشر في أغسطس المقبل".

ملفات

وأشار الرميثي إلى أن النادي سيسعى إلى حسم ملفات المدير الفني واللاعبين مبكراً، خاصة الأجانب، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، حيث إن هدفنا الأول التعاقد مع لاعب محور ارتكاز لدعم خط الوسط، ووجّه الرميثي الشكر إلى اللاعبين والجهاز الفني، على ما قدموه خلال الموسم، وقال: رغم كل الظروف التي أحاطت بالفريق، أشكر اللاعبين والجهاز الفني السابق، بقيادة تين كات، على كل ما قدموه، خاصة أن تين كات جاء في ظروف استثنائية، وتولى المهمة بعد خسارة قاسية في كأس رئيس الدولة، ولكنه قام بعمل كبير، سواء فنياً داخل الملعب، أو خارج الملعب باحتوائه اللاعبين، وإعادة الثقة والأجواء الإيجابية للفريق، وكنا نريد استمراره، لأنه الخيار الأول بالنسبة لنا، ولكننا احترمنا رغبته في الرحيل.

كما هنأ الرميثي نادي الشارقة على حصوله على لقب دوري الخليج العربي، كما هنأ نادي شباب الأهلي، على حصوله على بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.