«المهام الخاصة» بشرطة رأس الخيمة تختتم دورتها الرمضانية

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

برعاية وحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، اختتمت إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، فعاليات دورتها الرمضانية الثانية للشهر الفضيل، ضمن مبادرات عام التسامح 2019، والتي تضم مجموعة من المنافسات الرياضية مثل (كرة القدم – كرة الطائرة – المشي – الجري – البولينغ – البلياردو) وتهدف إلى خلق جو من المنافسة والحماس الرياضي بين منتسبي إدارة المهام الخاصة.

شهد الاحتفال، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، والعقيد ركن يوسف سالم بن يعقوب مدير إدارة المهام الخاصة، وجمع كبير من منتسبي الشرطة، بمشاركة نجوم المنتخب الوطني الحاليين وقدامى لاعبي المنتخب من الزمن الجميل، بالإضافة إلى نجوم أندية رأس الخيمة من الرعيل الأول والحالي.