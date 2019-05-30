30 يونيو آخر موعد للتسجيل في دوري الدرجة الثانية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

حدد اتحاد الكرة موعد 30 يونيو المقبل كآخر أجل للتسجيل في مسابقة دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل، وسيتم الإعلان الرسمي عن عدد الأندية المشاركة خلال مؤتمر صحفي سيعقد في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل. وستقام المسابقة في ثلاث مناطق مختلفة من الدولة بدءاً من نوفمبر 2019 حتى نهاية إبريل 2020.

وكان اتحاد الكرة قرر إطلاق دوري للدرجة الثانية في إطار الخطة الرئيسية الجديدة التي تهدف إلى تطوير اللعبة وزيادة عدد اللاعبين والأندية إلى جانب جودة التدريبات ومنح الفرصة أمام المدربين المواطنين الحاصلين على الرخص التدريبية للعمل في الفرق التي ستشارك في المسابقة.

وسيشارك في النسخة الأولى لمسابقة دوري الدرجة الثانية عدد محدود من الجامعات والأندية الخاصة وذلك وفق الشروط والقواعد التي سيحددها اتحاد كرة القدم للجامعات والأندية الخاصة التي يجب أن تكون لها خطط واستراتيجيات طويلة الأمد.

وتأتي إقامة مسابقة دوري الدرجة الثانية في إطار حرص اتحاد الكرة على تعزيز الدور المجتمعي ودعم مؤشر اللياقة الصحية بالدولة من خلال تعزيز نمط الحياة الصحية والمشاركة في فعاليات كرة القدم وتعزيز استدامة الأندية وجلب مستثمرين ورعاة جدد للاتحاد، وتوسيع قاعدة اللاعبين المسجلين في سجلات الاتحاد وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وزيادة عدد الأندية والمتابعة الجماهيرية واتساع رقعة اختيار المواهب الكروية واكتشافها وزيادة عدد المباريات والتنافس لجميع الفئات العمرية وهو الأمر الذي يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية.