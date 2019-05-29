الرسالة وصلت.. عن أي "صيانة" يتحدثون؟!

المصدر: دبي-علي شدهان

نعم، الرسالة وصلت إلى مَن بيده مفاتيح الحل، هذه الحقيقة التي يتوجب أن يستوعبها أولئك الذين "يوهمون" الوسط الرياضي الإماراتي بحكايات إغلاق مكاتب ومبان رياضية بحجة وذريعة "الصيانة"!

يا سادة يا كرام، حديثكم عن "الصيانة" أشبه بحكاية الغراب والنعامة التي اعتدنا على سماعها منذ نعومة أظفارنا، فلا الغراب أصبح نعامة، ولا النعامة صارت غرابا، حتى لو نتفنا ريش الأول، ونزعنا جلد الثانية، تماما كما هي "الصيانة المسكينة" التي أضحت اليوم ملاذا لحل مشكلات غريبة، وإشكالات عجيبة يشهدها الوسط الرياضي المحلي بصورة غير مسبوقة وبطريقة ليست مألوفة، لا عرفا ولا قانونا!

وبعد "ابتلاع" الوسط الرياضي وعلى مضض، خصوصا "العارفين ببواطن الأمور"، حكاية إغلاق مركز الطب الرياضي التابع للهيئة العامة للرياضة بداعي الصيانة منذ أيام عدة تكفي لصيانة "برج" من عدة طوابق، وليس طابق وحيد من عدد محدود جدا من المكاتب، تسربت إلى مسامع أبناء ذلك الوسط المنكوب بحكايات "باهتة"، تفاصيل إغلاق أبواب اتحاد رياضي كبير وشهير، وهذه المرة أيضا، بداعي وذريعة "الصيانة المسكينة" التي باتت مشجبا وسببا لتعليق اغرب وأعجب حكايات الإغلاق!

أيها المتعكزون على "الصيانة"، ماذا تريدون بالضبط، هل تسعون إلى إغراق المنظومة الرياضية بمفاهيم الصيانة والتجديد والتحديث و"رجل المرحلة"، أم إنكم "عازمون" على تجاهل حقيقة إننا في زمن بات فيه كل شيء "مكشوف"، ولا يمكن إخفائه خلف مصطلحات وهمية واهية؟!

كفى، لقد فاحت "ريحة" خلافاتكم، وبلغ التخبط مداه، ولا بد من وقفة، وإن غدا لناظره قريب!