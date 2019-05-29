صالح عبيد: اختياري عضواً في إدارة شركة الجزيرة وسام على صدري

المصدر: أبوظبي- محمد محسن



تقدم نجم الجزيرة السابق صالح عبيد بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة الرئيس الفخري لنادي الجزيرة رئيس هيئة الشرف وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة الرياضي ونائب رئيس هيئة الشرف ، على اختياره عضواً في التشكيل الجديد لإدارة شركة الجزيرة لكرة القدم.

وأضاف : أعتز بهذه الثقة الغالية ، وأتمنى أنا وإخواني في مجلس الإدارة أن نحقق أهداف وطموحات القيادة العليا للنادي ، وان اتصالي بنادي الجزيرة يزداد مع الأيام خصوصاً انني كنت لاعباً سابقاً ، وكون اختياري عضواً وسام على صدري، وسنكرث الجهد لدفع عجلة تطور فريق الكرة ووضعة على منصات التتويج من جديد.