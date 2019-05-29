محمد بن مكتوم يشيد بنجاح رمضانية «راشد بن مكتوم»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعرب الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم مؤسس ومطلق وراعي بطولة المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، عن سعادته بالنجاحات التي حققتها البطولة التي أسدل الستار عن نسختها التاسعة مساء الأحد الماضي، مؤكداً أن الحدث يسير في خطى النجاحات التي وضعنا لبنتها الأولى قبل ثماني سنوات، على جمع شباب الوطن والمقيمين على أرض المحبة والتسامح في منافسة رمضانية تخدم تطوير الرياضية وتواكب توجيهات القيادة الحكيمة التي تضع الشباب في أولى اهتماماتها.

وأشاد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بالمستوى الفني المرتفع الذي شهدته النسخة التاسعة والتي شارك فيها 19 فريقاً من اللاعبين المواطنين سواء من الهواة أو المحترفين جنباً إلى جنب مع المواهب الشابة من أبناء الجاليات من المواليد والمقيمين على أرض الدولة.

ووجه مؤسس البطولة الشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة العليا للبطولة وجميع الأعضاء في جميع اللجان على ما قدموه من جهد من أجل إنجاح هذه الفعالية المميزة، والتي خطفت الأضواء في ظل وجود عدد كبير من البطولات الرمضانية التي تقام في التوقيت نفسه، كما وجه الشيخ محمد بن مكتوم الشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على استمرارية دعم البطولة وتقديم كل البنى اللوجستية والمنشآت في سبيل استمرارية نجاحات البطولة.

الكل فائز

كما وجه سموه التهنئة إلى فريق «الاتحاد الرياضي للجامعات» الذي حصل على لقب النسخة التاسعة، كبطل ليس بجديد بل سبق أن حقق اللقب في نسختي عامي 2014 و2015 للبطولة، وإلى جميع الفرق التي شاركت في البطولة وخاصة بتواجد فرق جديدة نافست حتى الرمق الأخير على اللقب، مؤكداً أن الكل فائز في هذه البطولة والتجمع الرياضي الكبير، وكل الفرق بذلت جهداً كبيراً وتنافست مع بعضها البعض منافسة شريفة للوصول لمنصة التتويج ويبقى البطل فريقاً واحداً، وأضاف أن هذا التنوع من شأنه أن يلهب حماس الفرق المشاركة والتمسك بحظوظها في التأهل للأدوار النهائية والمنافسة على اللقب، وهو ما يصب في اتجاه تطوير المستويات الفنية والبدنية للاعبين.

مشاركة النجوم

وأوضح الشيخ محمد بن مكتوم أن البطولة شكلت حافزاً للعديد من نجوم هذه الرياضة من اللاعبين القدامى والحاليين وجيل المستقبل من الشباب يحرص الجميع على المشاركة فيها، ويعتبرها الجميع فرصة جوهرية لإبراز مهاراتهم وتقديم خبراتهم مما انعكس على المستوى الفني العام لهذه البطولة، كما أن المشاركة في البطولة تعتبر محطة مهمة جداً لعدد كبير من اللاعبين المشاركين بالبطولة والمنتسبين للأندية كونها تسبق المعسكرات الصيفية للأندية والتجهيز للموسم الجديد، والتي ستنطلق خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمنح اللاعبين الاستمرارية بساحات اللعبة والمحافظة على معدلات اللياقة البدنية، والتجهيز بشكل عام لانطلاقة الموسم.

متعة وإثارة وفرق جديدة

وأكد أن النسخة التاسعة الأكثر متعة فنية مقارنة بالنسخ السابقة، في ظل مشاركة العديد من نجوم اللعبة السابقين منهم والدوليين، إلى جانب وجود عدد من لاعبي الأندية الحاليين من عناصر الصف الأول وفرق الشباب، التي منحت البطولة صبغة تواصل الأجيال، لكونها تضم 3 أجيال مختلفة من الكرة الإماراتية، بدءاً من نجوم مونديال الـ 90، وانتهاءً بمواهب شابة تؤكد أنها على الطريق الصحيح نحو كتابة فصل جديد من تاريخ الكرة على مستوى الدولة، هذا بالإضافة لتواجد العديد من نجوم هذه الرياضة من أبناء الجاليات المقيمة على أرض الدولة.

وأشاد مؤسس البطولة بالمستويات الفنية التي شهدتها المباريات، بصورة عامة، والبصمة التي وضعتها الفرق الوافدة الجديدة والتي مثلت نصف عدد الفرق المشاركة، ما يؤكد تحقيق الهدف من إنشائها كإحدى الفعاليات الرمضانية الشاملة بتنوع لاعبيها.