الوحدة «محتار» بين هولندا والنمسا

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

حددت إدارة شركة القدم بنادي الوحدة يوم 25 يونيو المقبل لبدء معسكر الفريق الأول لكرة القدم الخارجي استعداداً للموسم الجديد، إذ من المقرر إقامة المعسكر الخارجي بين هولندا أو النمسا أو في الدولتين معاً ومدة شهر تحضيراً للموسم المقبل الذي يستهله الوحدة بخوض دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا.

وفرضت إقامة مباراتي دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا في بداية أغسطس وتحديداً يومي 5 و12 أغسطس المقبل على الوحدة بدء استعداداته وانطلاقه للمعسكر الخارجي مبكراً، إذ من المنتظر أن يخوض الفريق خلال المعسكر عدداً من المباريات الودية متدرجة المستوى يحددها المدير الفني الجديد المنتظر أن يتعاقد معه النادي خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان الوحدة قد وجه الشكر إلى الهولندي هينك تين كات الذي قرر عدم الاستمرار في مهمته مع الفريق والعودة إلى بلاده، وفي ظل العلاقة الطيبة التي تربط بين النادي والمدرب الهولندي الذي أكد أنه لن يقطع تواصله مع «العنابي» وسيواصل دعم ومساعدة الفريق خلال فترة الإعداد تحضيراً للموسم الجديد، وخاصة أن النادي بدأ مفاوضاته مع مدرب هولندي لخلافة تين كات ويعرفه الأخير جيداً وبالتالي لن تكون هناك صعوبة في أن يساعد تين كات المدرب الجديد في بداية مهمته مع الفريق وحتى التعرف بالكامل على اللاعبين.

وغادر تين كات في ساعة مبكرة من صباح أمس عقب انتهاء اجتماعه مع إدارة نادي الوحدة مباشرة والذي استقر خلاله على عدم الاستمرار مع النادي.