ألمانيا تستضيف معسكر قضاة الملاعب على فترتين

المصدر: دبي- العوضي النمر

تم الاستقرار على إقامة معسكر إعداد خارجي لقضاة الملاعب في ألمانيا بداية من 25 يوليو المقبل، استعداداً للموسم الكروي الجديد الذي سينطلق اعتباراً من 22 أغسطس من خلال مسابقة كأس الخليج العربي، ويعقبها بطولة دوري الخليج العربي الذي ينطلق في 19 سبتمبر، وسيتم تقسيم المعسكر إلى قسمين وعلى فترتين، الأولى للحكام الدوليين والأولى، ويقام خلال الفترة من 25 يوليو وحتى 7 أغسطس، وهناك مجال لترحيله يوم أو يومين، والثاني لباقي الحكام، ويقام خلال الفترة من 27 أغسطس وحتى 7 سبتمبر، من أجل أن تعم الفائدة على جميع المشاركين ويكون هناك تركيز في المهام، حيث يعتبر الموسم الجديد بمثابة تحدٍ لقضاة الملاعب من أجل الظهور المتميز وتقليل الأخطاء على قدر المستطاع.

برنامج متكامل

ووضعت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة مسلم الكثيري برنامجاً متكاملاً للمعسكرين اللذين يشارك فيهما قرابة 70 حكماً، من مختلف الدرجات، كما سيتم توجيه الدعوة إلى عدد من المحاضرين الدوليين المعتمدين من الاتحاد الدولي والآسيوي والأوروبي لكرة القدم، إضافة إلى السعودي علي الطريفي مدير إدارة الحكام في اتحاد الكرة، لإلقاء محاضرات متخصصة عن قانون اللعبة ومستجداته، بما يعود بالفائدة على التحكيم وكوادره.

تدريبات ومحاضرات

وسيشهد معسكر قضاة الملاعب تدريبات ومحاضرات نظرية سيتم خلالها تسليط الضوء على حالات تحكيمية تعليمية واختبارات فورية عبر الشبكة العنكبوتية، وكذلك عرض بعض الحالات التحكيمية إلى جانب التعديلات الجديدة على قانون اللعبة وعمل مجموعات للتحليل الفني، كما سيتم مواصلة تدريب الحكام على تقنية الفيديو من أجل تدارك بعض السلبيات التي برزت خلال الموسم الحالي.

مباريات ودية

كما سيقوم عدد من الحكام بإدارة مباريات ودية للفرق التي تقيم معسكرات في تلك المنطقة، التي يقيم فيها الحكام، فيما سيختتم المعسكر بإقامة اختبارات بدنية للحكام، ستكون بمثابة جواز مرور الحكام لإدارة مختلف المسابقات.

تجمع محلي

وستكون بداية تجمع قضاة الملاعب، من خلال تجمع محلي في منتصف يوليو يتم خلاله المران اليومي في مختلف مراكز التدريب المنتشرة في اتحاد الدولة، ويعقبه معسكر إعداد خارجي لمدة أسبوعين، في ألمانيا التي سوف تستضيف معسكر جميع الحكام سواء الدوليين والأولى والمراحل السنية، حيث تم الاتفاق على إقامة المعسكر على مرحلتين، الأولى للحكام الدوليين والدرجة الأولى والثاني لحكام المراحل السنية، من أجل توفير كل عوامل النجاح أمام المعسكرين وتم اختيار ألمانيا التي تتوافر بها كل مقومات نجاح المعسكر، بعد نجاح تجربة معسكرات المواسم الأخيرة.

كما سيتم خلال المعسكر تدريب الحكام على التعديلات الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي وستطبق من بداية الموسم المقبل، من أجل توفير مزيد من المرونة التي تخدم تطور اللعبة.

التجديد لستيف

وتشير متابعات «البيان الرياضي» إلى أن النية تتجه داخل لجنة الحكام لتجديد التعاقد مع المدير الفني الحالي ستيف بينيت لموسم جديد، حيث ترغب اللجنة في توفير الاستقرار أمام الجهاز الفني لتنعكس على أداء الحكام في الموسم المقبل، وكان ستيف قد غادر إلى موطنه لعدة أيام بسبب وفاة والده.