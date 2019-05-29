الهاجري: حاولوا التأثير على لاعبينا قبل التجديد

المصدر: العين - البيان الرياضي

هنأ غانم مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، جميع اللاعبين الذين جددوا عقودهم مع النادي أخيراً، وقال إنهم أكدوا ولاءهم وانتماءهم للنادي، وأظهروا رغبة واضحة وإصراراً كبيراً على الاستمرار في الدفاع عن شعار العين في أعقاب دخولهم فترة الأشهر الستة، والتي مارست خلالها بعض الأندية أساليب التأثير غير المباشر على مجريات المفاوضات، غير أنها اصطدمت بجدار متين تأسس على علاقة راسخة بين النادي وأبنائه اللاعبين تحت عنوان الأسرة «العيناوية» المترابطة.

وقال في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي للنادي: سيتم إغلاق ملف التجديد قريباً بإذن الله، كما وصلت المفاوضات مع اللاعبين المواطنين والأجانب الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام إلى قائمة الفريق في الموسم الكروي المقبل، لمراحلها النهائية، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن التعاقدات فور اكتمالها، والشكر واجب لجميع إخواني أعضاء مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم على جهودهم اللافتة وتفانيهم في العمل ولا يفوتني كذلك الإشادة بالدور المهم الذي ظل يقوم به فريق العمل المكلف بإكمال إجراءات المفاوضات بقيادة محمد عبيد حمّاد عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريقين الأول والرديف.

وتوجه رئيس شركة نادي العين لكرة القدم، ببالغ امتنانه وتقديره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، والذي أرسى معالم استراتيجية نجاح هذا الكيان، على الرعاية السامية والاهتمام اللافت والدعم السخي، الأمر الذي رسخ ثقافة التميز والإبداع في العين وظل يقود الزعيم لمواكبة علامات التطور وبلوغ أعلى مؤشرات النجاح، وقال: تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، اكتملت كافة الإجراءات الخاصة بالإعداد للموسم الكروي الجديد.

وثمن الهاجري الجهود المخلصة التي ظل يضطلع بها أعضاء مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، بناءً على توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ووفقاً لاستراتيجية النادي التي تأسست على مبدأ تكامل الأدوار في منظومة هذا الكيان الشامخ، لإحداث التوازن المطلوب إدارياً وفنياً ومالياً وقال: لا بد من الإشادة بالدور المهم الذي اضطلعت به شركة نادي العين للاستثمار، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، في توفير الرعاية المطلوبة لكافة العمليات التسويقية والتجارية المرتبطة بشؤون شركة كرة القدم ونجوم العين، كما يجب أن نشيد كذلك بدور العضو المنتدب، حمد بن نخيرات العامري، في تقديم الدعم القانوني والمتابعة الدقيقة لحفظ حقوق شركة كرة القدم، والوقوف على جميع التفاصيل اتساقاً مع النظم واللوائح والقوانين الصادرة من الاتحاد والخاصة بتنظيم شؤون اللاعبين وتعاقداتهم وسقف الرواتب بمختلف الفئات.