الهاجري: «سلطان» الداعم الأول

وصف المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الفردية حديث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال استقباله نادي الشارقة الرياضي بأنه نبراس يضيء طريق الألعاب الفردية في الدولة بصورة عامة وفي نادي الشارقة على وجه الخصوص.

وقال الهاجري: الشيء الذي لا يعلمه الكثير أن صاحب السمو رياضي من الطراز الأول وصاحب تجربة وتاريخ كبير مع الرياضة، وهو الداعم الأول للألعاب الفردية وله رؤيته الخاصة لها، والتي قادتنا هذا الموسم لتحقيق إنجازات كبيرة داخل الدولة وعلى المستوى الخارجي أيضاً، التحفيز والتشجيع الذي نجده من سموه يدفعنا لتقديم كل ما لدينا من جهد ونعمل بكل ما أوتينا لتحقيق رؤيته، بفضل دعمه اللامحدود والطاقة الإيجابية التي ظل يبعثها في كل لقاءاته بالرياضيين وفي كل المناسبات الرياضية بتقديمه لنا النصح والتوجيه ويعكس رؤاه الثاقبة، بدأنا بجني الثمار واستطعنا تحقيق نتائج متميزة وإنجازات واضحة ورفعنا علم الدولة عالياً وشرفنا النادي.

ومضى الهاجري: الاستقبال والتكريم الذي حظي به نادي الشارقة قلادة شرف والكلمات التي أجزلها صاحب السمو رفعت سقف طموحاتنا لتحقيق المزيد من الإنجازات ونطمح إلى أن نرى أحد لاعبي دولة الإمارات العربية المتحدة في الأولمبياد، وهو ما يعزز نظرته الثاقبة والسديدة بشأن الألعاب الفردية والتي يعدها سموه أقصر الطرق في الوصول نحو العالمية وصعود منصات التتويج، بهذه النظرة البعيدة والسديدة صحح سموه المفاهيم التي تقصر تحقيق الإنجازات على الألعاب الجماعية وحدها مثل كرة القدم والسلة وغيرهما، وما علموا أن لاعباً واحداً يمكنه رفع علم الدولة في أكبر المحافل العالمية، الطريق أمامنا وسنعمل لتحقيق هذا الهدف، وهو ليس ببعيد على أبناء الإمارات الذين عودونا قبول التحدي.