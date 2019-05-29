نصائح «سلطان» خريطة طريق لإصلاح رياضة الإمارات وسيادة الأخلاق

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

وصف الرياضيون وأصحاب الإنجازات والمحتفى بهم في ليلة أول من أمس في «قصر البديع» النصائح القيمة التي توجه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في لقائه أبناءه الرياضيين بأنها خريطة طريق لإصلاح حال رياضة الإمارات وسيادة الأخلاق، لأنها اشتملت على توجيهات قيمة في سيادة الروح الرياضية حال الفوز أو الخسارة والنأي بالنفس عن الإساءات والتجريح.

سيادة الأخلاق

وكان حاكم الشارقة قد شدد في حديثه أول من أمس على ضرورة التعامل بروح رياضية وسيادة الأخلاق بعيداً عن التجريح، مؤكداً سموه ضرورة تحلي اللاعبين بالأخلاق والروح الرياضية وقيم اللعبة واحترام المنافس في الملعب وعدم الخوض في الصراعات التي تثير المشاكل والحقد بين الأندية واللاعبين داعياً إدارة الأندية إلى المبادرة في توعية اللاعبين بهذه القيم.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن كرة القدم دخلت حتى إلى البيوت ولها تأثير حتى بين الإخوة مضيفاً سموه إن الاحتراف الحقيقي هو بالانضباط واحترام المنافس والتحلي بالقوانين والقواعد الرياضية.

متابعة مستمرة

وأوضح سموه أنه من المتابعين لكرة القدم والمباريات رغم انشغاله، مشيراً إلى متابعته المباريات الممتعة سواء المحلية منها أو العالمية فقد كان لسموه مع كرة القدم الكثير من الذكريات والمباريات التي شارك بها في صغره.

ولفت سموه إلى ضرورة تكليف شخص مسؤول كمتحدث رسمي مثل رئيس الفريق حيث يقوم بالتحدث مع الجهات المسؤولة أو مع الحكم بعيداً عن إدخال الجميع في هذه الشؤون التي تشتت اللاعبين والإداريين.

وأكد سموه ضرورة احترام قرارات الحكم وعدم الاعتراض عليها إلا بشكل رسمي فقد كلف لإدارة المباراة وهو المسؤول عنها وبإمكان الأندية تقديم اعتراضها من خلال الشخص المكلف من قبلها وليس من خلال الالتفاف والتجمع على الحكم خلال المباراة والاعتراض على أحكامه التي قد تتأثر بها سلوكيات اللاعبين وروحهم المعنوية إضافة إلى إثارة الجماهير ضد الحكام.

صقل المواهب

وحث سموه اللاعبين الواعدين على العمل على صقل مهاراتهم الفردية وتطوير مستوياتهم من خلال التدريب الدائم والتدرب على مهارات المراوغة منذ الصغر لافتاً سموه إلى دور الأندية في صقل المهارات وتدريب الناشئة عليها منذ الصغر وتوجه سموه برسائل مهمة للمواهب الصغيرة ومنبهاً لهم بضرورة ضبط النفس والتحلي بالقيم النبيلة خلال التنافسية الرياضية، وهي من أهم عوامل تميز الرياضي داخل وخارج الملعب.

تكريم الأبطال

ورفع اللواء سالم عبيد الحصان الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة النادي وجميع أبناء النادي الأبطال أصحاب الإنجازات الرياضية والعاملين ومحبي ومنتسبي نادي الشارقة الرياضي، إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أسمى آيات الشكر والعرفان والاعتزاز على مكرمة سموه السخية ودعمه اللامحدود لأبنائه في نادي الشارقة الرياضي، وواصفاً النصائح والتوجيهات من سموه بأنها موجهات حكيمة تعمل على سيادة الروح الرياضية والتعامل الحكيم في الوسط الرياضي.

شكر وتقدير

وتقدم الشامسي إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، والقلب الكبير، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وإلى كل من ساهم في تحقيق هذه الإنجازات، بالشكر والتقدير والثناء بما يقدمونه من دعم لا محدود لنادي الشارقة وللرياضة في الإمارة الباسمة.

رؤية ثاقبة

وعبر رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي عن فخره وفخر كل أبناء نادي الشارقة باستقبال سمو حاكم الشارقة، مساء أمس بقصر البديع العامر، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، والفرق المتوجة بألقاب كرة القدم، وكرة السلة، وكرة اليد المحلية والخليجية والآسيوية، وأصحاب الإنجازات الفردية لموسم 2018-2019.

وقال: «رؤية سمو الحاكم الثاقبة الاستشرافية هي الأساس في تطوير المنظومة الرياضية بالإمارة، واكتملت فرحتنا برؤية ومصافحة سموه، ما يعد حافزاً لمواصلة الجهود على درب البطولات في المسابقات المقبلة».

وأضاف: «استمعنا بآذان صاغية لكلمة صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء المبارك الذي جمعنا بسموه، وسنعمل بكل تفانٍ على تطبيق نصائح سموه وتنفيذ توجيهاته السامية لتطوير الأداء ومنهجية العمل والمحافظة على المراكز الأولى».

توقيت مناسب

وأردف قائلاً: «الفوز بدرع دوري الخليج العربي هذا الموسم جاء في توقيت مناسب جداً لإعطاء المنظومة دفعة قوية بعد قرار الدمج، ولا يزال لدينا عمل كبير لنستمر في إضافة المزيد من البطولات، ونتمنى ألا تغيب شمس الملك عن البطولات المحلية، إلى جانب العمل بكل قوة للعودة إلى البطولات الخارجية».

جهود مقدرة

وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي بالدور الكبير لمحمد جمعة بن هندي نائب رئيس مجلس الإدارة ولأعضاء المجلس، وبجميع الإدارات وكل أركان المنظومة الإدارية والفنية بنادي الشارقة الرياضي، على ما بذلوه من جهود وعلى ما قدموه من متابعة وتوجيه وإشراف لكل المستجدات طوال الوقت، وعلى تمسكهم بالآلية المساهمة في إنجاح هذا الكيان العريق وإظهاره بالصورة اللائقة.

أصحاب الإنجازات

كما توجه الشامسي بالشكر والامتنان لأبنائه أصحاب الإنجازات الرياضية والمكرمين، الذين وضعوا بصمتهم برفع اسم النادي عالياً في جميع المسابقات التي شاركوا فيها.

وأكد شكره لوسائل الإعلام الشريك الاستراتيجي الدائم في دعم الفرق الرياضية بالنادي، والترويج للإنجازات والنجاحات غير المسبوقة على مدار الموسمين الماضيين.