الجنيبي يهنئ الشارقة بالدرع

هنأ عبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة دوري المحترفين أبطال موسم 2018-2019 الوحدة بطل كأس سوبر الخليج العربي، شباب الأهلي بطل كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، الشارقة بطل دوري الخليج العربي والعين بطل دوري تحت 21 عاماً، كما تقدم الجنيبي بالتهاني لناديي خورفكان وحتا بمناسبة صعودهما إلى دوري الخليج العربي في نسخته 12.

وثمن الجنيبي جهود الأندية الحثيثة في تطوير كرة القدم الإماراتية، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة بصفة عامة، وكرة القدم على وجه الخصوص وقال نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، على الاهتمام الكبير الذي يوليه للرياضة بصفة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص، فأي نجاح تحققه الرياضة الإماراتية هو نتاج طبيعي لدعم قيادتنا الرشيدة وتوجيهات أصحاب السمو الشيوخ، وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم.

كما أشاد الجنيبي بجهود جميع أطراف منظومة الاحتراف، من أندية، وحكام، وإعلام وجماهير، وأثنى على جهود العاملين في لجنة دوري المحترفين من موظفين ومتطوعين، وكل من ساهم في إنجاح الموسم.

وأكد الجنيبي أن لجنة دوري المحترفين بالتعاون مع الأندية ستواصل جهودها لتطوير كرة القدم الإماراتية، سيراً على نهج القيادة الرشيدة في تحقيق الريادة والتميز.