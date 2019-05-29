علي الأميري: فرحة الإنجاز اكتملت بالاستقبال

قال علي الأميري عضو لجنة إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، ومشرف كرة السلة، إن الإنجاز الكبير الذي حققه نادي الشارقة الرياضي، وفريق رجال كرة السلة بفوزه بكأس بطولة الأندية الخليجية الأبطال الـ39 لكرة السلة للمرة الثانية على التوالي، اكتمل عبر اللقاء الأبوي الكبير مع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وهو يستقبل أبناءه الأبطال وأصحاب الإنجازات، وهو مشهد كان الكل ينتظره ليرى البسمة والفرحة على وجه صانع الأفراح، وإن أسرة الشارقة تهدي الإنجاز والفرحة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

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