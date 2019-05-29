جاني: تميز الألعاب الجماعية ثمرة دعم حاكم الشارقة

وصف عبدالملك جاني عضو مجلس الشارقة الرياضي رئيس لجنة الألعاب الجماعية في المجلس، بأن النجاحات التي حققتها الألعاب الجماعية أخيراً وخاصة كرة اليد والسلة هي ثمرة دعم ورعاية ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي وجه في وقت سابق بمبلغ 15 مليون درهم لثلاث ألعاب جماعية في الشارقة.

فكرة الدعم

وكشف العميد عبدالملك جاني عضو مجلس الشارقة الرياضي رئيس لجنة الألعاب الجماعية في مجلس الشارقة الرياضي، أن فكرة الدعم كانت عبر إعداد دراسة وافية من قبل لجنة الألعاب الجماعية في مجلس الشارقة الرياضي ترفع إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لأجل دعم وتطوير الألعاب الجماعية في إمارة الشارقة (مليحة - البطائح - الذيد - المدام - الحمرية).

وتابع جاني توضيحاته وأضاف «لقد تم رفع الدراسة بمذكرة إلى مجلس إدارة الشارقة الرياضي تشمل كافة الميزانيات والاحتياجات اللازمة لممارسة تلك الأنشطة في الأندية المذكورة وتم تحديد ميزانية بـ15 مليون درهم سنوياً للأندية تشمل مخصصات المدربين والتغذية والمعسكرات الداخلية والخارجية والملابس، وبارك المجلس المذكرة وأثنى على جهود اللجنة وقرر رفع الأمر إلى صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وافق على الدعم السخي، وكانت المفاجأة السارة أن آثار ونتائج الدعم تخطت أندية الشارقة لتعم كرة الطائرة - السلة - اليد على مستوى الدولة.

إهداء الفرحة ويهدي جاني الإنجازات التي تحققت والفرحة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وإلى أعضاء المجلس والأمين العام عيسى هلال، ولهم جميع الشكر والتقدير.