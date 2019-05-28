الانضباط تستدعي ماجد ناصر وفرناندو لجلسة 11 يونيو

المصدر: دبي- العوضي النمر

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار سعيد الحوطي استدعاء حارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر ولاعب الفجيرة فرناندو لجلسة اللجنة التى ستنعقد يوم 11 يونيو للتحقيق معهما في الشكوى المقدمة ضدهما من نادي الإمارات واتهامهما بالتواطؤ خلال مباراة الفريقين في الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي.

وقال المستشار حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي ان اللجنة قررت كذلك استدعاء ممثلي أندية شباب الأهلي والفجيرة والإمارات للاستماع إلى أقوالهم فيما يتعلق بالواقعة المذكورة كما تم مخاطبة لجنة دوري المحترفين لتزويد اللجنة بنسخة رسمية من الشريط التلفزيوني الخاص بالمباراة من أجل الاطلاع عليه كاملا خاصة وأن اللقطات المرسلة من الشاكي نادي الإمارات تحتاج إلى مشاهدة كامل المباراة.

وكان نادي الإمارات قد اختصم شباب الأهلي واتهمه بالتواطؤ واختصام نادي الفجيرة واتهامه بالغش وخصم نقاط الفوز منه واعتباره خاسرا صفر/3 كما طالب الامارات في شكواه بتوقيع عقوبة انضباطية على ماجد ناصر وفرناندو .