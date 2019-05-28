الانضباط تحقق في شكوى الإمارات الليلة

المصدر: دبي-العوضي النمر

تنظر لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار سعيد الحوطي في شكوى إدارة نادي الإمارات، حول فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي من مباراة شباب الأهلي والفجيرة التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 1-3 بالجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي، حيث طالب نادي الإمارات بالتحقيق في ما ورد بالفيديو واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصه.

وقال رئيس شركة كرة القدم بنادي الإمارات، محمد إسماعيل العوضي، في بيان رسمي صادر من نادي الإمارات، إن ناديه أرسل مذكرة للاتحاد يطالب فيها بالتحقيق في ما ورد في «الفيديو»، وأضاف: «هناك حاجة إلى تدخل الاتحاد للتحقيق في هذا التسجيل، لأن ما حواه خطير جداً ويقدح في نزاهة دورينا، وفيه إيحاءات تتجاوز الأخلاق الرياضية.