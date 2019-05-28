الإمارات تحتفظ بمقاعدها الآسيوية

المصدر: دبي- العوضي النمر

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، احتفاظ الإمارات بمقاعدها في دوري أبطال آسيا، دون أي تغيير، بحصة تبلغ ثلاثة مقاعد ونصف المقعد، وبذلك تشارك ثلاثة فرق بشكل مباشر في دوري الأبطال وهي الشارقة بطل الدوري وشباب الأهلي الوصيف، والوحدة صاحب المركز الثالث، فيما تأهل العين إلى الملحق المؤهل لدور المجموعات.

وأكد اللواء عبيد سالم الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، أن طموح إدارة النادي كبير خلال المشاركة الآسيوية المقبلة، التي يعود إليها الفريق بعد غياب استمر 10 سنوات، وتعمل إدارة النادي مع الجهاز الفني بقيادة عبد العزيز العنبري على تجهيز الفريق بشكل جيد، خلال الفترة المقبلة، والعمل على تعزيز الفريق بعدد من العناصر التي تعتبر إضافة، سعياً لتعزيز جهود الفريق خلال الموسم المقبل.