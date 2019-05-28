6 لاعبين يغـادرون نادي النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ضمت قائمة المغادرين لقائمة فريق كرة القدم بنادي النصر 6 لاعبين بسبب نهاية عقودهم وعدم رغبة الإدارة تجديد التجربة معهم، وهم الثلاثي الأجنبي، الذي يضم المدافع اللبناني جوان العمري، والتشيلي روني فرنانديز، والبرازيلي سيرجيو دوترا، إضافة إلى 3 لاعبين مواطنين هم مسعود سليمان «انتقل إلى نادي الظفرة» وحارس المرمى محمد يوسف «انتقل إلى خورفكان» وعلي حسين الذي تلقى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي.

من جهة أخرى، أبدى عدد من جماهير النادي عدم تحمّسهم لتوجّه الإدارة للتعاقد مع البرتغالي أنتونيو جوزيه كارفالو الملقب بـ «توزي» صانع ألعاب فريق غيمارتش، وطالبت بعدم إتمام الصفقة لضعف أرقامه.