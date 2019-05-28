رسمياً.. تين كات يرحل عن الوحدة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة رسمياً رحيل الهولندي هينك تين كات، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقب انتهاء مهمته مع الفريق مع نهاية الموسم،وأسفر اجتماع مجلس إدارة الشركة، مساء أمس، مع المدرب لمناقشة استمراره من عدمه، عن تفهم الإدارة رغبة المدرب في عدم التجديد، ورغبته في العودة إلى بلاده.

وقدّمت إدارة النادي الشكر لتين كات على ما قدمه مع الفريق خلال مشواره القصير الذي استمر 6 أشهر فقط. ويفاوض الوحدة أحد المدربين من المدرسة الهولندية، الذي تواجد في أبوظبي الأيام الماضية، لقيادة الفريق الأول الموسم المقبل.