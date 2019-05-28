الاتحاد الرياضي للجامعات بطلاً لسباعيات مكتوم بن راشد

المصدر: دبي: فائز بجبوج

احتاج فريق «الاتحاد الرياضي للجامعات» لحسم الركلات الترجيحية لضمان فوزه على الوافد الجديد فريق «السيلساو» بنتيجة «9-8»، وإعلان نفسه بطلاً لسباعيات «مكتوم بن راشد» الكروية الرمضانية المرة الثالثة بتاريخه، في البطولة التي أقيمت برعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وذلك في المباراة النهائية التي جمعتهما أول من أمس على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي في ختام النسخة التاسعة التي أقيمت منذ الخامس من شهر رمضان المبارك، ونافس على لقبها 19 فريقاً.

ووقف القائم الأيمن وجهاً أمام ولادة بطل جديد للبطولة، بعد أن أهدر لاعبو السيلساو ركلتي جزاء ناب فيهما القائم في التصدي عن حارس «الاتحاد الرياضي للجامعات»، قبل أن يخطف الأخير عنوان الإنجاز غير المسبوق بالفوز باللقب المرة الثالثة.

تتويج

وعقب انتهاء المنافسات، قام العميد عبدالله حسين أهلي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات بالوكالة، يصحبه العقيد علي خلفان المنصوري نائب مدير إدارة إسعاد المجتمع، والعقيد خلفان الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، وأحمد المرزوقي مدير عام بنك الإمارات دبي الوطني، وعبدالرحيم الطيب العوضي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «ليدر سبورتس»، وطارق الرميثي عضو اللجنة المنظمة العليا، والملازم أول في شرطة دبي نادر راشد مدير البطولة والتسويق، والملازم أول عبدالعزيز الشامسي رئيس اللجنة الفنية، ومسؤولو الشركات الراعية، بتقليد فريق «شرطة دبي» بالميداليات البرونزية وجائزة المركز الثالث البالغة 50 ألف درهم، و«السيلساو» بالفضية وجائزة المركز الثاني البالغة 75 ألف درهم، و«الاتحاد الرياضي للجامعات» بالميداليات الذهبية وكأس النسخة التاسعة وجائزة الـ100 ألف درهم المخصصة للمركز الأول.

تكريم المتميزين

كما شهد الحفل الختامي، تكريم اللاعبين المتميزين، بعد أن ذهب لقب الفريق المثالي لصالح «فريق المقام»، وجائزة أفضل مدرب «فيصل عبدالرحمن» مدرب فريق «السيلساو»، وجائزة أفضل حارس مرمى «حميد جمال» من فريق «السيلساو» ، ويتوج لاعب فريق «الاتحاد الرياضي للجامعات» أسامة الشعيبي بلقب أفضل لاعب ، وفاز «مهند الطاهر» من فريق «شرطة دبي» بلقب هداف البطولة (12) هدفاً.