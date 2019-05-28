تين كات: العنابي قوي ويملك فريق المستقبل

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أعرب تين كات عن سعادته بما حققه مع الوحدة الموسم المنقضي رغم قصر مهمته مع الفريق خلال 6 أشهر فقط، وتأهله إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وإنهاء الموسم بشكل رائع كأفضل فريق في الدور الثاني، مؤكداً أن الوحدة لديه فريق قوي ولا ينقصه لتحقيق بطولة الدوري وبطولات أخرى سوى الاستمرارية في ظل امتلاك الفريق لنوعية جيدة من اللاعبين.

وكشف تين كات عن تطورات جديدة بشأن مشواره مع الوحدة، مشيراً إلى إمكانية استمراره مع العنابي الموسم المقبل، وقال: «سأكون صادقاً، هناك باب مفتوح لا أعلم ماذا سيحدث ربما أستمر».

وفاجأ تين كات الجميع عندما عاد للحديث عن الفترة التي تولى فيها تدريب الجزيرة ورحل عنه الموسم الماضي، كاشفاً ملابسات رحيله عن فريق الجزيرة الموسم الماضي.

وقال حين تم سؤاله عن انضمام 7 لاعبين من الجزيرة إلى المنتخب الوطني أغلبهم من العناصر الشابة التي صعدها عندما تولى مهمة تدريب الفريق الموسم الماضي: «بالطبع هذا الأمر يجعلني فخوراً بما حققته عندما دربت الجزيرة بعد تصعيد لاعبين من الأكاديمية والآن يتم اختيارهم في المنتخب الوطني الأول، ولكني غاضب ومستاء للغاية من الطريقة التي عاملوني بها فيما يتعلق ببعض تفاصيل العقد السابق مع فخر أبوظبي».

وأضاف: «أحببت اللاعبين وطريقة عملي معهم، ولكني لم أقل شيئاً عما حدث معي من قبل وحان الوقت لكشف الحقيقة، أشعر بخيبة أمل كبيرة وغضب من طريقة تعاملهم معي، خاصة وأني قدمت عملاً رائعاً مع الجزيرة على مدار موسمين، سواء بمنح الفرصة للاعبين شباب هم الآن في المنتخب، وكذلك حصولنا على لقب الدوري والكأس والمركز الرابع في كأس العالم للأندية، ولم أكن أتخيل أن تكون هذه هي الطريقة التي أحصل بها على كلمة شكر».

سر

وعن سر نجاحه في الوحدة قال إنه استطاع في وقت قصير وبفضل العمل الجماعي خلق فريق قوي نجح في أن يكون أفضل فريق في الدور الثاني من دوري الخليج العربي ووصل إلى المركز الثالث وضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وتأهل إلى دور الستة عشر هذا الموسم، ولذلك يجب أن يدرك لاعبو الوحدة أن اللعب كفريق واحد هو المطلوب، مشدداً على أن الفريق رغم معاناته من الضغوط الإعلامية والجماهيرية إلا أنه استطاع التغلب على كل الصعوبات ، واستحق إنهاء الموسم بهذه الطريقة الرائعة.

ترقب

من جهته أكد الإسباني خوان جاريدو المدير الفني لفريق الكرة بنادي العين، أنه لا يعلم مصيره مع «الزعيم» في ظل انتهاء عقده بنهاية شهر يونيو المقبل، مشيراً إلى أن إدارة نادي العين لم تفاتحه في تجديد عقده، وأنه يحترم رغبة النادي إذا أراد التعاقد مع مدرب آخر.

وقال: «لا أعلم إذا كنت سأستمر مع العين من عدمه، خاصة وأن عقدي ينتهي في 30 يونيو المقبل ولم يفاتحني أحد في التجديد، وبالطبع النادي له الحق في اختيار المدرب الذي يراه، وأحترم ذلك بكل تأكيد إذا أرادوا التعاقد مع مدرب آخر».