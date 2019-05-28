جهاز معاون جديد لكايو في النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

كشف البرازيلي كايو زاناردي مدرب النصر أنه سيجتمع مع الإدارة خلال هذا الأسبوع لوضع النقاط على الحروف بخصوص الاستعدادات للموسم المقبل بما في ذلك اللاعبون الأجانب والمعسكر الخارجي بهدف تجهيز فريق قادر على المنافسة ومواجهة أي فريق، مشيرا إلى أنه سيحسم كذلك قائمة الجهاز المعاون له الجديد هذا الأسبوع.

وأوضح كايو أن النصر قدم أداء رائعاً من الناحية الفنية ونجح في غلق كل المساحات في وجه الجزيرة، مشيرًا إلى أن ما ميز طريقة لعب فريقه هو القتال على أرضية الملعب حتى في حال فقدانه الكرة وأن النتيجة كانت تنتهي على 5 أو 6 أهداف.

وصرح المدرب البرازيلي أنه سعيد بالطريقة التي أنهى بها النصر موسمه بعد فترة صعبة مر بها وأنه يملك عدداً من اللاعبين قادرين على تطوير قدراتهم، وقال: الصورة المثالية التي أنهينا عليها الموسم خير استعداد للموسم المقبل.

وعبر الهولندي داميان هيرتوغ مدرب الجزيرة عن شعوره بالإحباط بسبب الخسارة من النصر وضياع بطاقة الـتأهل إلى دوري أبطال آسيا وقال: لم نظهر بأداء جيد، وأضعنا فرصاً سانحة للتسجيل أول ربع ساعة، وكنت سعيداً بما قدمه اللاعبون في تلك الفترة، وكان علينا استغلالها لتسجيل الأهداف، وبشكل عام الشوط الأول جاء لصالحنا ولكن أداء النصر شهد مستوى تصاعدياً وتحسن مستواه تدريجياً، واليوم افتقدنا القدرة على تغيير النتيجة، ولم نخلق العدد الكافي من الفرص ولم نتحكم في أحداث المباراة بشكل جيد.

وحمل داميان التراجع الكبير في أداء الجزيرة إلى حالة الإرهاق التي كان يعاني منها اللاعبون بسبب الموسم الطويل.