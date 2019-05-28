استقبال محمد بن راشد الجائزة الكبرى

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد لاعبو فريق شباب الأهلي والجهازان الفني والإداري، أن استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للفريق كان بمثابة الجائزة الكبرى لمجهودات موسم بأكمله، كما أن استقبال سموه جاء ليزيد من إصرار الفريق على حصد البطولات مستقبلاً من أجل نيل شرف لقاء ومصافحة سموه والتي تعد تاجاً على الرأس لكل المنظومة داخل النادي.

من جانبه، أعرب عبدالمجيد حسين عضو شركة شباب الأهلي لكرة القدم المشرف على الفريق الأول للكرة بالنادي، عن سعادته وأصحاب إنجاز ثنائية كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، بالتشرف بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقال: «نحن نعلم في شباب الأهلي، أن تحقيق الإنجازات، ضرورة للقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو اللقاء الذي نعده تكريماً جديداً وخاصاً، وحافزاً معنوياً مهماً لأبناء النادي نحو تحقيق المزيد من البطولات والألقاب مستقبلاً».

ألقاب

وأضاف عضو شركة شباب الأهلي لكرة القدم: «نحن حريصون على تحقيق الألقاب التي تساعدنا على نيل لقاء ومصافحة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ولقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس نادي شباب الأهلي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس النادي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس النادي رئيس مجلس الإدارة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، ونحن نعد سموهم، ببذل أقصى جهد في الموسم المقبل، ليتكرر التكريم مع إنجازات جديدة، وأن يكون لقبا الموسم الحالي، بداية المشوار نحو المزيد من البطولات».

دعم

بدوره، قال ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي: «استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، له معانٍ كثيرة، وكونك تحمل كأساً غالية، وتسير إلى شخصية يتمنى لقاءها شعب كامل، يعطيك حافزاً لتقديم مستوى أفضل وأحسن، ونشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، على الاستقبال، والذي منحنا جائزة معنوية خاصة، كما نشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس نادي شباب الأهلي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس النادي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس النادي رئيس مجلس إدارته، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، على دعمهم لمسيرة الفريق والنادي، ونشكر خليفة سليمان عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، على جهوده طوال الموسم».

كما تحدث ماجد ناصر، عن الموسم المقبل، قائلاً: «عندما تحصل على بطولة كبيرة، يجب أن تضاعف المجهود في الموسم التالي، لأن الأندية المنافسة تستقبلك كبطل، وتلعب ضدك بكل قوتها، ولذا يجب أن يكون تركيزك عالياً، وتقدم مستوى جيداً يطلبه المدرب ويسعد الجمهور، وأود أن أشكر إخواني اللاعبين سواء من لعب أو لم يلعب في الموسم المنتهي، والذي أعده موسماً ناجحاً بكل المقاييس، وخاصة أن الفريق في بدايته، وصل إلى مرحلة اليأس، ولم يتوقع أحد أن يحقق الفريق أي لقب، ولكن نجح المدرب ردولفو، في صناعة عائلة، وقادنا لتحقيق لقبين، وتضييق الخناق على الشارقة، وتقليص الفارق إلى 3 نقاط وقت حسم الشارقة درع الدوري، بعدما كان الفارق 11 نقطة، ونتمنى المزيد من التوفيق والبطولات في الموسم المقبل، وبقاء المدرب مع الفريق».

فخر

في حين، أعرب خالد الكعبي إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، عن شعوره بالفخر بعد لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقال: «استقبال صاحب السمو للفريق، حافز مهم وقوي ودافع نحو تحقيق المزيد من الألقاب في المواسم المقبلة، ونعد اللقاء وساماً على الصدر، وإنجازاً ثالثاً يحققه فريقنا في الموسم الجاري».

وأضاف: «استقبال سموه تشريف ووسام أيضاً على صدر كل المنتسبين إلى شباب الأهلي، ومبادرة تعودنا عليها من الرياضي الأول في الدولة، وتثمين من صاحب السمو لإنجازات الفريق هذا الموسم، كما أن كلمات التشجيع التي قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ستكون الدافع والحافز للاعبين، بعد نهاية موسم صعب».

وأكمل: «نحن سنسعى بكل جهدنا إلى بذل أقصى ما لدينا من جهد خلال الموسم المقبل، لنيل شرف مصافحة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مجدداً، وإن شاء الله سنكون عند الوعد، ونسعى دائماً إلى تحقيق المركز الأول، لأن لقاء صاحب السمو، يزيد من مسؤوليتنا في الموسم القادم، ونحن مقبلون فيه على الدفاع عن لقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، إلى جانب السعي للتتويج بدرع الدوري، والفوز بكأس السوبر، والوصول إلى أبعد مدى في دوري أبطال آسيا 2020».