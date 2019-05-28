سعيد أحمد: نعد بالمزيد من البطولات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

عبّر سعيد أحمد لاعب شباب الأهلي، عن سعادته الغامرة، بنيل شرف مصافحة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال استقبال سموه للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بمناسبة الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

وسام

وقال: «نعتبر لقاء سموه، وساماً على صدورنا، ونحن فخورون بشرف لقاء سموه، ونعد بتحقيق المزيد من الانتصارات والألقاب، لنحظى بهذا الشرف مجدداً، وأتمنى أن تكون مساهمتي أكبر فيما يحققه شباب الأهلي في المواسم المقبلة، وأن نحتفل مع جمهورنا بالمزيد من البطولات، وأن نكون متواجدين دائماً على منصات التتويج».

وأضاف لاعب شباب الأهلي المتألق: سنسعى من جديد لتحقيق الفوز والبطولات حتى نهديها لجماهيرنا الوفية.