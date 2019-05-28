وليد حسين: هدفنا الرقم واحد في كرة الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب وليد حسين لاعب شباب الأهلي، عن سعادته الكبيرة بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعد مشاركته مع الفريق بالتتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، وتمنى أن يحقق شباب الأهلي المزيد من البطولات مستقبلاً، لنيل شرف مصافحة سموه مجدداً.

وقال: «أشعر بسعادة غامرة، بعد لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وأؤكد أن لقاء ومصافحة سموه، فخر كبير لأي شخص ورياضي في الدولة، وأتمنى أن نحقق المزيد من البطولات في الموسم المقبل، والذي تنتظرنا فيه الكثير من التحديات، لنحظى مجدداً بشرف لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد».

وأضاف: «لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، يزيد من الحافز لدينا لتحقيق المزيد من الإنجازات، بعد عودة شباب الأهلي إلى منصات التتويج مجدداً، وإن شاء الله، سنكون الرقم واحد في كرة القدم خلال المواسم المقبلة، بما وصلنا إليه من معنويات عالية عقب الاستقبال، لأننا تأكدنا خلاله، من مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالإنجازات التي نحققها كرياضيين، وأتمنى أن نقف الموسم المقبل، على منصة التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، لنسعد جماهيرنا بلقب قاري كبير، إلى جانب التتويج بدرع دوري الخليج العربي وكأس السوبر، مع الحفاظ على ما حققه الفريق من مكتسبات في الموسم المنتهي».

وأضاف لاعب شباب الأهلي: الموسم الماضي جاء متميزاً لفريقي حاول من خلاله العودة بقوة إلى منصات التتويج، والحمد لله وفقنا في حصد كأسي صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي وحصدنا وصيف دوري الخليج العربي وهو ما يعد أنجازاً كبيراً.‏