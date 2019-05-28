لوفانور: عيننا على الدوري وأبطال آسيا 2020

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تمنى البرازيلي لوفانور مهاجم شباب الأهلي، البقاء في صفوف الفريق موسماًَ إضافياً، وتحقيق المزيد من البطولات، ليحظى مجدداً بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقال: «لدي في ذاكرتي الكثير من الأحداث والبطولات الرياضية الهامة، ولكن استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أكثر تلك الأحداث تميزاً في مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف، وأتمنى أن نكرر الفرحة، ونسعد جمهورنا الموسم المقبل، بالمزيد من البطولات الهامة».

سعادة

وأضاف: «بالتأكيد، زاد الاستقبال من معنوياتي وزملائي كثيراً، وأنا في قمة السعادة، لأننا عدنا إلى منصة التتويج، بعدما غبنا عنها في الموسم الماضي، ونتطلع أن نحقق درع دوري الخليج العربي، والمنافسة بقوة في دوري أبطال آسيا 2020».