«أبو القاسم الشابي» يتوّج ببطولة عام التسامح للجالية التونسية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج فريق أبو القاسم الشابي بلقب بطولة عام التسامح لكرة القدم للجالية التونسية بالإمارات، والتي نظمتها سفارة الجمهورية التونسية بأبوظبي بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي. فاز «أبو القاسم الشابي» على فريق ابن خلدون في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الخميس على الملعب الفرعي لاستاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وشاركت الجالية التونسية بالإمارات الأشقاء الإماراتيين احتفالاتهم بعام التسامح، وتقدمت السفارة التونسية عقب الحفل النهائي وتوزيع الجوائز بالشكر والتقدير لمجلس أبوظبي الرياضي على رعايته ودعمه لهذه الدورة ولكل من ساهم في تنظيمها.