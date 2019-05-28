الخيماوي بطلاً لرمضانية سلطان بن صقر

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

شهد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، ختام بطولة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ سلطان بن صقر القاسمي لكرة القدم السادسة على كأس عام التسامح بمشاركة 13 فريقاً، والتي فاز بها فريق «الخيماوي» باللقب بعد تغلبه على فريق الملك 3-1.

كما حصل على هداف البطولة اللاعب عارف شلنك من فريق الخيماوي، ونال جائزة أفضل حارس خميس محمد، وأفضل لاعب فهد بدر من فريق الملك وأفضل إداري بالبطولة حمد أحمدو الشحي، كما تم تتويج فريق الملك الفائز بلقب بطولة الناشئين، حيث نال لقب أفضل لاعب محمد جمعة درويش، في حين ذهبت جائزة هداف البطولة إلى اللاعب علي بدر علوان، وفي الختام قدمت اللجنة المنظمة هدية تذكارية لراعي الحدث.