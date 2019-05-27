تين كات يرحل عن الوحدة

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة رسمياً رحيل الهولندي هينك تين كات المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عقب انتهاء مهمته مع الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

وأسفر اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد مساء اليوم مع المدرب لمناقشة استمراره من عدمه عن تفهم الإدارة لرغبة المدرب في عدم التجديد ورغبته في العودة إلى بلاده.

وقدمت إدارة النادي الشكر لتين كات على ما قدمه مع الفريق خلال مشواره القصير الذي استمر لمدة 6 أشهر فقط.

ويفاوض الوحدة أحد المدربين من المدرسة الهولندية والذي تواجد في العاصمة أبوظبي خلال الأيام الماضية لقيادة الفريق الأول اعتباراً من الموسم المقبل على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد التوصل إلى اتفاق على كل الأمور.

وكان تين كات قد أعلن عدم رغبته في الاستمرار في وقت سابق قبل أن يعود ويؤكد عقب مباراة الوحدة والعين مساء أمس في ختام دوري الخليج العربي أن سيجلس مع الإدارة لبحث إمكانية التجديد ليتخذ القرار النهائي بالرحيل عقب اجتماع اليوم.