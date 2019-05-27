"ندوة الأقطاب" تكشف خلل رياضة رأس الخيمة

المصدر: دبي-علي شدهان

كشفت ندوة رمضانية أقيمت الليلة الماضية في متحف رأس الخيمة للصور بعنوان "أين الخلل" بحضور الشيخ محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأسبق لنادي رأس الخيمة، وبضيافة القطب الرياضي المعروف نجيب عبدالله الشامسي، وبحضور كوكبة من الأقطاب والشخصيات المرموقة، عن حقيقة مكمن خلل وآلام وأوجاع الرياضة في رأس الخيمة في ظل غياب شبه تام لممثلي الأندية في المدينة.

واعرب الشيخ محمد بن صقر القاسمي عن قناعته بأن فريق الإمارات الأول لكرة القدم، هبط إلى دوري الدرجة الأولى من أول مباراة له في دوري الخليج العربي، داعيا إلى عدم الالتفات إلى لقطة هناك أو إشارة هناك في مباريات أخرى، مشددا على أنه من "المعيب" ألا يوجد لاعب واحد من نادي الإمارات في فريقه الأول، مبديا اسفه لانشغال أندية رأس الخيمة بالتنافس فيما بينها، ما ولد فشلا رياضيا واضحا، معترفا بارتكابه هو شخصيا أخطاء في بعض مراحل عمله الرياضي، رافضا فكرة الدمج في أندية رأس الخيمة، متسائلا: ماذا ادمج، هل ادمج محتضر مع جثث؟!

نقد لاذع

ووجه علي الوالي الشخصية الرياضية المرموقة نقدا لاذعا لبعض إدارات أندية رأس الخيمة بقوله: بعض المتواجدين في إدارات الأندية أصابهم الغرور، فهم لا يستجيبون للنصائح رغم أنهم لا يملكون خبرة كافية، فيما شدد عبيد كرم القطب الرياضي، على أن الرياضة ليست كره قدم فقط، بل هي ألعاب عدة متنوعة.

تآكل الأندية

وسار غانم احمد غانم القطب الرياضي المعروف في ذات اتجاه الوالي بشأن إدارات الأندية بقوله: عندما يتم تشكيل مجلس إدارة ناد ما، فإنه يُشكل من قبل الرئيس فقط، ما جعل الأندية تتآكل للأسف ليس على الصعيد الرياضي فحسب، بل في المنشآت الرياضية، ولهذا، لابد من مقابلة الجهات العليا من خلال لجنة لتقديم الطلبات في مجال الرياضة.

ملايين الدراهم

ولفت أحمد درويش الكفاءة الرياضية المعروفة إلى أن أندية في رأس الخيمة صرفت ملايين الدراهم ولم تحقق نتائج ملموسة، داعيا إلى معرفة أسباب ذلك، مع إيجاد الحلول، منوها إلى أن اغلب أندية رأس الخيمة كانت تزخر بالألعاب، لكنها حاليا تقتصر على كرة القدم تقريبا، مطالبا بتشكيل لجنة لمقابلة الجهات العليا لإيجاد الحلول ومعالجة المشكلات الرياضية بصورة جذرية.

مشاكل مالية

وادلى حسن إبراهيم الرئيس الأسبق لنادي الإمارات بدلوه بالقول: لدينا مشاكل فنية ومالية، ونطلب من الحكومة زيادة الدعم المالي، والرياضة تحتاج إلى مال وعقل بشري، والتعين في الأندية مشكلة كبيرة، وإلغاء المجالس الانتخابية كارثة، وتوجد أندية لا تملك فريق أول، فهل يُعقل هذا، وقيادة الأندية لا بد من أن تُسند إلى متخصصين.

مراجعة المجالس

ودعا عدنان يوسف الإداري اللامع في نادي الإمارات سابقا إلى حتمية مراجعة مجالس الإدارات الحالية من خلال الزيارات الميدانية لمعرفة احتياجاتها، ورفعها تاليا إلى الجهات المعنية، مطالبا بضرورة زيادة الدعم المالي لكافة أندية رأس الخيمة.

مراكز شباب

وأعرب نجم درويش لاعب كرة القدم السابق، والناقد الرياضي الحالي، عن قناعته بعدم وجود أندية في راس الخيمة بالمعنى المتعارف عليه بقدر ما توجد مراكز شباب، متسائلا بقوله: ليس من المعقول أن تكون لدى ناد ما في رأس الخيمة ميزانية لا تتعدى حاجز المليون درهم، لافتا إلى أن نادي الإمارات صرف سابقا مبالغ كبيرة على فريقه الأول لكرة القدم لكنه لم يحقق ابعد من المركز العاشر في الدوري.

تسرب المواهب

وصب الزميل إبراهيم الزعابي الإعلامي الرياضي المعروف، جام غضبه على إدارات أندية رأس الخيمة بقوله: لا اعلم لماذا تلغي الأندية ألعابا رياضية لطالما اشتهرت بها رأس الخيمة، أندية رأس الخيمة تعاني من تسرب المواهب الرياضية، والغريب، أن إدارات الأندية تسجل في محاضر اجتماعاتها أشياء عكس الواقع، إضافة إلى الاصطدام مع كل ناجح ومنتج لأسباب غير معروفة أيضا، ناهيكم عن تجذر ظاهرة القرارات الفردية في سياق عمل غالبية مجالس إدارات أندية رس الخيمة.