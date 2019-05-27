الوحدة يفوز على العين ويخطف بطاقة الملحق الآسيوي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

انتزع الوحدة بطاقة الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل بعد فوزه الثمين على العين بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جرت اليوم على استاد آل نهيان في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي.

واقتنص الوحدة المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الخليج العربي بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة، بفارق الأهداف عن العين، الذي تراجع إلى المركز الرابع بعدما كان قد فاز في مباراة الدور الأول بنفس النتيجة 1-0، ليتأهل الفريقان إلى خوض مباراة الملحق المؤهل للبطولة القارية في الموسم المقبل، إذ استفاد الوحدة من خسارة الجزيرة في الجولة الأخيرة وتراجعه للمركز الخامس.

ويدين الوحدة بالفوز إلى مهاجمه وهدافه سيباستيان تيغالي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، لينجح الوحدة في إنهاء تفوق العين وفك عقدته أمام الزعيم الذي تفوق في آخر ست مواجهات جمعت بين الفريقين.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ولعب العين بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 بعد طرد المدافع مهند العنزي لحصوله على الإنذار الثاني لعرقلته مهاجم العنابي تيغالي.

واستغل الوحدة النقص العددي في صفوف العين وكثف من ضغطه الهجومي في الربع ساعة الأخيرة ولاحت للاعبيه أكثر من فرصة للتسجيل إلى أن تمكن تيغالي من استغلال عرضية البديل طحنون الزعابي داخل المنطقة وحولها برأسه داخل شباك خالد عيسى في الدقيقة 87 لينهي الوحدة المباراة بفوز غال وثمين.

وتوج عبد الحميد المستكي رئيس اللجنة الفنية بلجنة دوري المحترفين عقب انتهاء المباراة، مهاجم الوحدة سيباستيان تيغالي بجائزة هداف الدوري هذا الموسم وللمرة الثانية في تاريخه بعدما رفع رصيده إلى 27 هدفاً.