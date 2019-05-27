النصر يقسو على الجزيرة بـثلاثية ويحرمه من البطاقة الآسيوية

المصدر: دبي-عدنان الغربي، تصوير : سالم خميس

قسا النصر على نظيره الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم لحساب الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم، وبهذه النتيجة رفع العميد رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن، فيما تأخر الجزيرة إلى المركز الخامس بـ45 نقطة وخسر بطاقة الـتأهل إلى دوري أبطال آسيا التي ذهبت للوحدة بعد فوزه على العين وصعوده للمركز الثالث في جدول الترتيب.

جاء الشوط الأول قويا بين الفريقين وكثير الفرص من الجانبين إلى ان تمكن الاسباني الفارو نيغريدو من افتتاح التسجيل للنصر (ق38)، ورد الجزيرة ببعض الهجمات الخطرة عن طريق علي مبخوت لكنه لم ينجح في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ارتطمت تسديدة الغاني ارنست أسانتي بالعارضة(ق52) قبل أن يقود نيغريدو هجمة مرتدة للنصر ويمرر إلى طارق أحمد الذي سجل الهدف الثاني للنصر(ق53) وأضاف التشيلي روني فرنانديز الهدف الثالث من ضربة جزاء (ق 66) وقلل علي مبخوت الفارق للجزيرة (ق88).