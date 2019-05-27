طرفا نهائي خماسيات «زايد الرياضية» يتحددان الليلة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تقام اليوم، مباراتا الدور نصف النهائي لخماسيات كرة القدم المفتوحة للرجال، ضمن فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من بطولة زايد الرياضية الرمضانية، المقامة حالياً تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتنظيم من نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي، وتختتم منافساتها غداً الثلاثاء بالمباراة النهائية.

ويشهد الدور نصف النهائي مواجهتين قويتين من العيار الثقيل، إذ تجمع المواجهة الأولى بين فريقي بن حمودة للسيارات وشرطة أبوظبي، ويواجه فريق أدنوك نظيره فريق مركز الدكتور فراس في المباراة الثانية، في تكرار لنصف نهائي نسخة العام الماضي.

لا مفاجآت

وكانت مباريات الدور ربع النهائي من البطولة قد خلت من أية مفاجآت، وتأهلت الفرق المرشحة إلى قبل النهائي، إذ شهدت المباريات الأربع تسجيل 19 هدفاً، بمعدل 4.75 أهداف في المباراة، ونجح فريق أدنوك حامل اللقب في النسخة الماضية، وأحد أقوى المرشحين للاحتفاظ باللقب للعام الثالث على التوالي، في حجز مقعده كأول المتأهلين إلى نصف النهائي، بعد تغلبه على فريق الاعتماد القابضة بخمسة أهداف نظيفة، وفي المباراة الثانية، أكد فريق بن حمودة تفوقه، وأنه عازم بقوة على تحقيق اللقب هذا العام، بعد أن تخطى فريق مجلس أبوظبي الرياضي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

من جانبه، قاد محمد بيرومي نجم فريق الدكتور فراس، فريقه إلى تحقيق فوز مستحق على حساب أكاديمية دراجون، بهدف مقابل لا شيء ليتأهل إلى نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي، كما تأهل فريق شرطة أبوظبي، بعد أن تخطى بصعوبة فريق الأمن الهندسية بالفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة شهدت تكافؤاً كبيراً بين الفريقين.

أبرز المرشحين للقب

ويعد فريقا أدنوك وبن حمودة أبرز المرشحين لبلوغ المباراة النهائية لمنافسات خماسيات كرة القدم المفتوحة للرجال عطفاً على الأداء الذي قدمه الفريقان منذ بداية البطولة، وهما الفريقان الوحيدان اللذان تأهلا من المجموعات بالعلامة الكاملة، وجاء تأهل أدنوك إلى قبل النهائي بعد أن تصدر المجموعة الرابعة بـ 3 انتصارات على حساب مجلس أبوظبي الرياضي وناشيونال وإيه إس آر إس، وتخطى في ربع النهائي فريق الاعتماد القابضة، وسجل الفريق 16 هدفاً، واستقبلت شباكه هدفين فقط، بينما تأهل فريق بن حمودة في صدارة المجموعة الثالثة وبالعلامة الكاملة بعد فوزه على بنك أبوظبي التجاري والاعتماد القابضة والغزلان، وفي ربع النهائي بالفوز على مجلس أبوظبي الرياضي، وأحرز الفريق في شباك منافسيه 20 هدفاً، ودخل مرماه هدفين.

منافسات المواي تاي

وعلى جانب آخر، تواصلت منافسات المواي تاي ضمن منافسات بطولة زايد الرياضية في الخيمة الرمضانية بنادي ضباط القوات المسلحة، بفئة تحت 15 و 17 عاماً، وأقيمت أول من أمس 10 نزالات، شهدت تنافساً شديداً بين المشاركين بواقع 5 نزالات لفئة تحت 15 عاماً ومثلها لفئة تحت 17 عاماً، وفي النزال الأول نجح محمد جمال في إقصاء يوسف شاهين وكسب الميدالية الذهبية.

بينما تفوق محمد بينجين على حساب محمد سيد، وفي النزال الثالث نجح يوسف حسن في الفوز على حمزة كساب وتفوق يامن الرحمو على منافسه مصطفى سكار وفي ختام منافسات تحت 15 عاماً تفوق محمد العطايفة على حساب كريم علي، وبفئة تحت 17 عاماً افتتح اللاعب ساجاد جابر المنافسات بالفوز على حساب عبد الرحمن العتيبي، وفي المواجهة الثانية أقصى سيف الدين جول منافسه المنذر جلال ونجح أمير الآمل في التفوق على سعيد الكردي وفي ختام نزالات تحت 17 عاماً تفوق فارس حجات على حساب مرضي محمد.

نزال للسيدات

أقيم نزال وحيد ضمن فئة السيدات، تفوقت فيه إلهام بوركادي على حساب جوين شاربين، وأقيمت مراسم تتويج الفائزين بحضور عبدالله النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ والدكتور باسل الشاعر مستشار اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية ومصطفى جبار.