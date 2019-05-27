«شرطة دبي» يحرز برونزية سباعيات مكتوم بن راشد

المصدر: دبي- فائز بجبوج

أحرز فريق «شرطة دبي» بفوزه على الوافد الجديد فريق المقام، بسباعية نظيفة، المركز الثالث والميدالية البرونزية، في اليوم قبل الختامي من سباعيات مكتوم بن راشد الكروية الرمضانية التاسعة، مساء أول من أمس، على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي، والتي تقام تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وتعد برونزية «شرطة دبي» الثالثة له تاريخياً في البطولة عقب نسختي 2015 و2016، كما بات فريق «شرطة دبي» الوحيد بتاريخ سباعيات مكتوم بن راشد، الذي ينجح في فرض نفسه على عتبات التتويج لخمس سنوات متتالية كللها بفوزه باللقب في نسختي 2017 و2018.

رعاية ودعم

وقال صلاح المهيري عضو اللجنة المنظمة رئيس اللجنة المالية، إن راعي البطولة الشيخ محمد بن مكتوم، خصص الجوائز المالية الكبيرة تقديراً وتثميناً ومكافأة للفرق الثلاثة الأولى، حيت يحصل الفريق البطل على 100 ألف درهم والوصيف 75 ألفاً والثالث على 50 ألف درهم، بالإضافة لجوائز اللاعبين، حيث يحصل كل واحد من أصحاب الألقاب «أفضل لاعب وأفضل حارس وهداف البطولة» على 3 آلاف درهم إلى جانب هدية تذكارية، وأضاف أن هذا جزء من مكارم الشيخ محمد بن مكتوم، الذي وفر كل متطلبات النجاح لهذا الحدث الرياضي الكبير منذ انطلاقته الأولى عام 2011.

المازمي يشيد

وبدوره، أشاد أحمد المازمي مدير فريق شرطة دبي بالمستوى الفني للبطولة بصورة عامة، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي وصفها بأنها جاءت قوية من جانب فريق شرطة دبي أداء ونتيجة واتسمت في نهايتها بنيل الفريق للميدالية البرونزية، مشيراً إلى أن المركز الثالث غير كاف لـلفريق بعد أن كان الطموح تحقيق الإنجاز غير المسبوق بالاحتفاظ باللقب للعام الثالث على التوالي.

وقال المازمي: تحقيق نتيجة عريضة على حساب فريقٍ بحجم المقام، لا يمثل التعويض المناسب لفريقنا الذي وضع أهدافه مع بداية هذه البطولة بالفوز باللقب، إلا أن التعثر في مباراة النصف نهائي التي خسرناها أمام «السيلساو» كان وراء اكتفاء طموحاتنا بالمنافسة على آخر عتبات التتويج، ووجه شكره للعميد خالد شهيل مدير إدارة إسعاد المجتمع بشرطة دبي لمنحه الثقة بهذه المسؤولية للمرة الأولى، والتي توافقت مع خبراتي التي استثمرتها قدر الإمكان لكوني أحمل شهادة الماجستير في القانون الرياضي، ونتطلع إلى نسخة العام المقبل للعودة مجدداً بطموح الفوز باللقب.