أروابارينا: لم أتفاوض مع الهلال السعودي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نفى الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، وجود عرض حقيقي من نادي الهلال السعودي للتعاقد معه في الموسم المقبل، وقال: «سيكون نوعاً من عدم الاحترام، إذا تفاوضت مع فريق آخر بشكل مباشر، وعقدي سارٍ مع نادي شباب الأهلي، ولم يتغير، وأنا مستمر حتى نهاية الموسم المقبل».

وعن تصريحاته قبل المباراة، والتي فسرها البعض برغبته في الرحيل، قال: «ربما عبّرت بشكل خاطئ، أو أنه تم فهم كلامي على محمل الخطأ، ولكني سعيد مع شباب الأهلي، والسؤال كان عن تجهيز المعسكر، وتحدثت عن الترتيبات، والتفاوض على المكان، والأمور المالية المرشح لها المعسكر، وأكدت أنه بعد تلك النقطة، سأنتقل إلى مرحلة اختيار اللاعبين، سواء المستمرين أو الراحلين».

وتابع: «لن أتحدث عن أسماء الراحلين من اللاعبين، لأن النادي يعمل بشكل جدي بخصوص اللاعبين المغادرين للفريق، أو الذين سيتم إعارتهم، ولا يصح ذكر الأسماء التي سيتم الاستغناء عنها، احتراماً لجميع اللاعبين، والآن سنتوجه إلى فترة الراحة، وسأحصل مثل اللاعبين على بعض الراحة».

وفي النهاية، قال المدرب: «أهنئ الفجيرة على البقاء في الدوري، وأعتقد أنه يستحق البقاء، والفجيرة لعب مباراة كبيرة أمامنا، وظهر كأنه يخوض نهائي بطولة، وبالتأكيد كان الحافز لديهم أكبر، كما أهنئ لاعبي شباب الأهلي على الجهد الكبير طوال الموسم، وتحقيقهم البطولتين، وأنتظر منهم الكثير في الموسم المقبل، لأن المسؤولية ستكون أكبر».