رعاية الأبناء أصعب من التدريب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اختار الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب فريق الكرة بنادي شباب الأهلي، إسبانيا لقضاء إجازته السنوية مع عائلته، بعدما قاد «فرسان دبي» في موسم شاق، توج فيه الفريق بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، وأنهى دوري الخليج العربي في المركز الثاني.

وأكد أروابارينا أن رعاية أبنائه أصعب من مهنة تدريب كرة القدم، وأشار عقب إنهاء شباب الأهلي مشواره في الدوري أن الوقت حان للحصول على فترة الراحة، قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد بطموح تحقيق البطولات وصعود منصات التتويج.

وأشار إلى أهمية الراحة السلبية له من أجل قضاء وقت مناسب مع عائلته، والمكونة من الزوجة و4 أولاد، لأنها تحتاج إلى المزيد من الرعاية والاهتمام، وأكد أروابارينا حرصه على توفير الرعاية المناسبة لأبنائه رغم انشغاله طول الوقت بالتدريب وتجهيز لاعبي شباب الأهلي معنوياً وفنياً لمواجهة التحديات المختلفة طوال الموسم.