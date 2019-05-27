الوحدة يتعاقد مع مدرب منتخب الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تعاقدت شركة الألعاب الرياضية بنادي الوحدة، مع البرازيلي هيبا مار، مدرباً لفرق الجوجيتسو بـ «العنابي»، من أجل مزيد من التطوير للعبة، وللحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققها النادي في الجوجيتسو خلال الموسمين الأخيرين، وحصول أكاديمية الوحدة التي تملك 450 لاعباً، على ثالث أفضل أكاديمية على مستوى العالم والأولى محلياً وآسيوياً.

وكان هيبا مار مدرباً لمنتخب الإمارات للجوجيتسو، وجاء تعاقد الوحدة معه، ليكون متفرغاً ومدرباً خاصاً بالنادي، بعكس الفترة الماضية، التي يرفد اتحاد الجوجيتسو الأندية بالمدربين.