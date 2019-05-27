بن غليطة يشيد بنجاح الموسم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ثمن اتحاد الكرة دعم القيادة الرشيدة المتواصل للرياضة والرياضيين والذي كان له بالغ الأثر في تطور المنظومة الرياضية وجعل الدولة عاصمة للرياضة العالمية وملتقى لنجوم العالم وأكد مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة أن اهتمام القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالرياضة يسهم بالتطور ويحفز على العطاء والإبداع.

وأشاد بنجاح الموسم بفضل جهود لجنة دوري المحترفين وإدارات الأندية وقضاة الملاعب، وجدد تهنئته لإدارة الشارقة بمناسبة تتويج النادي بدرع الدوري ولإدارة شباب الأهلي بمناسبة الحصول على كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي والوحدة بمناسبة تتويجه بكأس السوبر، وعبر عن أمنياته لفريقي خورفكان وحتا بالنجاح.