محمد بن راشد يستقبل لاعبي شباب الأهلي دبي والجهازين الإداري والفني ومجلس الإدارة

المصدر: وام

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لفريق كرة القدم الأول في نادي شباب الأهلي دبي إنجازه الثمين الذي تمثل بفوزه ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم و كأس الخليج العربي للموسم الرياضي 2018/2019.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقصر سموه في زعبيل بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس نادي شباب الأهلي و سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس النادي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس النادي و رئيس مجلس إدارته و سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم.. لاعبي الفريق الأول لكرة القدم و الجهازين الإداري و الفني والمدربين ومجلس إدارة النادي حيث صافحهم سموه وأشاد بالأداء والنتائج التي حققها الفريق خلال الموسم الجاري .

كما أشاد سموه بجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للنادي وخاطب سموه أبناءه اللاعبين قائلا: " أنا رياضي مثلكم ولا يرضي طموحنا إلا المركز الأول، وأضاف سموه : " يبذل الإنسان أقصى جهوده و يقدم كل التضحيات ويسخر طاقاته في سبيل تحقيق طموحه وأهدافه، ولا يمكن تحقيق الإنجازات إلا بالبذل والعطاء والتفاني" .

وطالب سموه اللاعبين بضرورة التحلي دائما بالطاقة الإيجابية وروح التحدي والسلوك الرياضي والالتزام سواء في الملعب أو في الحياة اليومية وقال : " دائما الإنسان الرياضي قدوة ومثال للجميع" .

و أكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن البطولات والإنجازات التي تحققت للفريق دليل على روح الفريق الواحد وتكاتف الأدوار والجهود الكبيرة المبذولة والتخطيط السليم وأضاف سموه: " دائما أؤكد أن الإنسان لا يجب أن يقف مكانه ويرضى بما حققه اليوم إنما دائما يكون نظره للأمام ويطمح للمزيد من الإنجازات ".

وقال سموه: " سعدنا بلقائكم وأنتم أمام تحد أكبر الموسم القادم للحفاظ على هذه الإنجازات وتحقيق ما هو أفضل، وأنا على اطلاع بمسيرة الفريق واللاعبين، وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح ".

حضر اللقاء معالي محمد عبدالله القرقاوي، وسعادة مطر محمد الطاير، وسعادة خليفة سعيد سليمان، وسعادة سامي أحمد القمزي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، وسعادة اللواء محمد أحمد المري، وسعادة هشام عبدالله القاسم، وسعادة أحمد محمد بن حميدان، والمدير التنفيذي للنادي عبدالكريم الحاج .

كما حضر اللقاء سعادة اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي والذين يمثل جميعهم أبرز الشركاء الاستراتيجيين والداعمين لمسيرة النادي إلى جانب رؤساء الشركات الوطنية الراعية للنادي سعادة علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية، وسعادة سعيد محمد الطاير رئيس مجلس إدارة شركة ماي دبي، وسعادة سعيد حميد الطاير رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ميدان ومحمد عبدالعزيز باقر نائب رئيس مجلس إدارة شركة سان آند ساند.

وفي الختام التقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و إلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الصور التذكارية مع أعضاء الفريق البطل و الجهازين الإداري والفني و أعضاء مجلس الإدارة والشركاء الاستراتيجيين والرعاة.

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