درع الدوري في أحضان الشارقة

المصدر: رأس الخيمة - علي شدهان - الفجيرة - محمد فضل، دبي - إيهاب زهدي

توج الشيخ صقر بن سعود القاسمي، فريق الشارقة الأول لكرة القدم بطلاً لدوري الخليج العربي للمرة السادسة في تاريخه، وبعد غياب دام 23 عاماً، وتسلم الدرع رسمياً، وأنهى الفريق مشواره في الدوري بالفوز أمس على مضيفه الإمارات 2 - 1 في الجولة 26، رافعاً رصيده إلى النقطة 59 في القمة، فيما تجمّد رصيد «الصقور» عند النقطة 18 في المركز 13، مودعاً الدوري بالدموع برفقة دبا الفجيرة صاحب المركز الـ 14 بـ 17 نقطة بعد تعادله مع ضيفه بني ياس 3- 3، تاركين بطاقة البقاء للفجيرة الذي حقق فوزاً مثيراً على مضيفه شباب الأهلي 3 - 1، رافعاً رصيده إلى النقطة 21 في المركز 12.

وسجّل للشارقة البرازيلي سواريز «ق 36»، وعمر جمعة ربيع «ق 68»، فيما سجل هدف «الصقور» الفرنسي دياباتي من ركلة جزاء «ق 45» بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو «فار».

شهد تتويج الشارقة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة وعدد من المسؤولين. وحظي فريق الشارقة بـ «زفة» جماهيرية كبيرة من عشاقه من ملعب نادي الإمارات برأس الخيمة إلى معقله في الشارقة من خلال طوفان سيارات طوال الطريق إلى مقر النادي.

وظفر فريق الفجيرة بالمقعد 12 بتحقيقه أغلى فوز في الموسم، على حساب شباب الأهلي بنتيجة 3 - 1، في مباراة الفريقين في استاد شباب الأهلي بالعوير، وتقدم شباب الأهلي بهدف في مرمى الفجيرة عن طريق ماورو دياز، وألغى الحكم هدف لوفانور في الدقيقة 29، وهدف أحمد خليل في الدقيقة 70، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو «فار»، احتسب الحكم ركلة جزاء للفجيرة بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وسددها محمد بن يطو، وتصدى لها باقتدار ماجد ناصر في الدقيقة 35.

وعوض بن يطو الركلة الضائعة بتسجيله هدفاً للفجيرة في الدقيقة 39، وأحرز فيرناندو جابرييل الهدف الثاني للفجيرة في الدقيقة 62، من ركلة جزاء، وأضاف روزا الهدف الثالث في الدقيقة 90.

وغرقت سفينة «النواخذة» بالتعادل مع بني ياس 3 - 3، وسجل أهداف «السماوي» كل من أحمد شحده هدفين وروبسون في الدقائق 6،43،90+2 فيما أحرز لـ«النواخذة» البرازيلي ديجو هدفين وأحمد صالح في الدقائق 53، 79،83.

وتختتم اليوم مباريات الجولة بأربع مباريات ويلعب الوحدة مع العين، والوصل مع اتحاد كلباء، والنصر مع الجزيرة، والظفرة مع عجمان، ويتنافس فريقا العين «46 نقطة» والجزيرة «45 نقطة»، في إنهاء الموسم بالمركز الثالث، للمشاركة في دوري أبطال آسيا، وهو نفس طموح الوحدة «43 نقطة».