الوحدة يستقر على مدرب هولندي خلفاً لتين كات ويبحث عن بديل شانغ ريم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

دخل الوحدة في مفاوضات مع مدرب هولندي من أجل التعاقد معه لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفاً لهينك تين كات الذي يخوض مباراته الأخيرة مع العنابي اليوم أمام العين، إذ استقر الوحدة على الاستمرار مع المدرسة الهولندية وبترشيح من تين كات، حيث من المنتظر حسم ملف المدير الفني نهاية الأسبوع الجاري على أقصى تقدير.

وعلى صعيد اللاعبين يسعى الوحدة للتعاقد مع لاعب وسط آسيوي بديلاً للكوري شانغ ريم والذي قد يستمر في حالة عدم التوصل لاتفاق مع لاعب وسط سوبر وإمكانية التجديد لشانغ ريمغ حينها خاصة وأن اللاعب يريد الاستمرار مع الفريق، بينما من المؤكد استمرار الثنائي تيجالي وليوناردو الموسم المقبل، فيما أفاد مصدر بأن النية تتجه داخل النادي لرفض العروض المقدمة للظهير الأيمن خالد إبراهيم وقلب الدفاع سالم سلطان والإبقاء عليهما، خاصة وأن عقديهما مستمر مع النادي، بينما تتجه النية للموافقة على انتقال محمد عبد الباسط الذي طلب الشارقة التعاقد معه.

وأشار المصدر أن النادي في طريقه لتجديد عقد سلطان الغافري الذي تلقى أكثر من عرض في الفترة الأخيرة أبرزهم من الوصل وبني ياس، بجانب التجديد للمدافع الشاب أحمد راشد.